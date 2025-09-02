Це впливає і на освітній процес. Учні у час повітряної тривоги змушені спускатися в укриття, зазначає 24 Канал.

Як вчаться учні у Києві?

Так, сьогодні, 2 вересня, діти у Києві також змушені були навчатися в укриттях під час атаки Росії. Навіть у метро. Красномовне фото такого варіанту здобуття знань виклав на своїй сторінці у фейсбуці Сергій Коваленко.

Зауважимо, що лише вчора школярі розпочали новий навчальний рік. До слова, 1 вересня, коли учні зібралися на свій перший урок у новому навчальному році, також лунала повітряна тривога.

Як у час тривоги вчаться діти у Києві: фото

Зазначимо, школа може працювати очно лише за наявності укриття у закладі освіти або неподалік.

Що відомо про атаку Росії 2 вересня?