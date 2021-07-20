Все из-за шума газонокосилки: на Запорожье произошла драка со стрельбой – видео

В городе Энергодар на Запорожье произошла стрельба из-за шума газонокосилки. Мужчина не выдержал надоедливого жужжания и решил вопрос с помощью револьвера.

Момент стрельбы, а впоследствии и драки зафиксировали камеры наблюдения подъезда, возле которого произошла стычка. Впоследствии их выложили местные СМИ.

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Выстрелил в газонокосилку и получил сломанную челюсть

Произошел инцидент вечером 18 июля в одном из дворов на улице Центральной города Энергодара. Житель дома косил траву бензиновой мотокосой. Другой мужчина вышел из подъезда и направился в сторону, где работала мотокоса.

Мужчина держал пистолет в руке и подойдя вплотную, выстрелил в косу несколько раз, затем направил пистолет в лоб мужчины и нажал на курок.



Револьвер Флобер является пневматическим / Фото с en-news.com.ua

Владелец мотокосы получив ранение, бросился на обидчика с кулаками. На кадрах видно, как он, не жалея силы, бьет стрелка.

В итоге нападавшего доставили в больницу с переломом челюсти. На место происшествия прибыли полицейские, а позже и следственно-оперативная группа. Составили необходимые материалы, пистолет и гильзы направили на экспертизу.

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