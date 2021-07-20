Усе через шум газонокосарки: на Запоріжжі сталася бійка зі стріляниною – відео
Джерело:En news
У місті Енергодар на Запоріжжі сталася стрілянина через шум газонокосарки. Чоловік не витримав набридливого жужання і вирішив питання за допомогою револьвера.
Момент стрілянини, а згодом і бійки зафіксували камери спостереження під'їзду, біля якого сталася сутичка. Згодом їх виклали місцеві ЗМІ.
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Вистрілив у газонокосарку і отримав зламану щелепу
Стався інцидент ввечері 18 липня в одному з дворів на вулиці Центральній міста Енергодара. Житель будинку косив траву бензиновою мотокосою. Інший чоловік вийшов з під'їзду і попрямував в сторону, де працювала мотокоса.
Чоловік тримав пістолет в руці і підійшовши впритул, вистрілив в косу кілька разів, потім направив пістолет в лоб і натиснув на курок.
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Власник мотокоси отримавши поранення, кинувся на кривдника з кулаками. На кадрах видно, як він, не шкодуючи сили, б'є стрільця.
У підсумку нападника доставили у лікарню з переломом щелепи. На місце події прибули поліцейські, а пізніше і слідчо-оперативна група. Склали необхідні матеріали, пістолет і гільзи направили на експертизу.
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