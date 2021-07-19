Стрілянину влаштував 40-річний власник фірми з буріння свердловин, а жертва – його 27-річний співробітник, який прийшов вимагати виплати зарплати. Чоловіки посварилися, і бізнесмен зробив кілька пострілів.

Інший випадок Стріляв посеред дня біля магазину: внаслідок інциденту в Черкасах 2 постраждалих

Стрілка затримано

Місцеві мешканці почули вистріли й викликали поліцію. Стрілка затримали правоохоронці, рушницю вилучили як речовий доказ.

Бізнесмену тепер загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід обере суд.

Триває досудове розслідування.

У якому стані постраждалий

Про долю жертви поліція не повідомляє – справу відкрили за статтею "Хуліганство", а це означає, що робітник не постраждав.