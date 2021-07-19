Правоохранители 19 июля примерно в 1:50 часов получили сообщение о выстрелах на улице Урожайная. В результате стрельбы никто не травмировался.

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Что удалось выяснить о мужчине

Когда полицейские прибыли на место происшествия, то выяснили, что выстрелы в воздух из травматического пистолета делал 31-летний житель Ивано-Франковска в нетрезвом состоянии.

Правоохранители изъяли у него оружие и направили его на экспертизу.



Место инцидента на Прикарпатье / Полиция Ивано-Франковской области

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Следователи начали уголовное производство по делу. Сейчас решают вопрос об объявлении мужчине о подозрении.

Вероятно, его лишат разрешения на право хранения и ношения оружия.