В Эстонии готовятся к тому, что Россия может открыть второй фронт. Все понимают, что Владимир Путин не остановится на Украине, об этом он сам заявлял в своих выступлениях.

Как рассказал в эфире 24 Канала журналист из Ирландии Кейлин Робертсон, эстонцы, как и украинцы, были колонизированы Советским Союзом. Они знают, на что способна Россия и какой была жизнь под советской властью.

Роют окопы и строят укрепления

Кейлин Робертсон посетил Эстонию в то время, когда Путин прибыл с визитом на Аляску. Там он в очередной раз врал о готовности к миру, а в это время в Эстонии рыли окопы и готовились к тому, чего действительно хочет российский диктатор.

Он хочет войны со всем, что окружает Россию. В Эстонии были войска НАТО, они тренировались, стреляли из танков и готовились к возможному вторжению России через реку Нарва,

– добавил журналист из Ирландии.

К этой угрозе относятся очень серьезно – роют резервные окопы. Есть мост через реку Нарва, которая разделяет Европейский Союз и Россию. За эту реку воевали более 700 лет. Мост между Эстонией и Россией, который когда-то назвали мостом "Дружбы", теперь укреплен окопами, минами и "зубами дракона", чтобы остановить российские танки.

Эстонцы действительно воспринимают это серьезно, потому что если Россия твой сосед – ты точно знаешь, на что она способна. Именно поэтому я поехал в Эстонию и не слушал чушь Путина о мире, а увидел, как есть на самом деле,

– подчеркнул Кейлин Робертсон.

Однако, ни одна страна в мире не готова к пониманию российской угрозы так, как украинская армия. Тактика России с использованием дронов и оптических систем превышает оснащение любой армии мира.

Около 6 недель назад (по состоянию на 31 августа 2025 года – 24 Канал) армия США впервые сообщила об эксперименте со сбросом гранаты с дрона. Это то, что украинцы делают уже много лет. Мы видим отставание США в тактике новой войны.

В Эстонии дела идут неплохо. Многие эстонские военные учились у украинцев. Но этого все еще мало, чтобы противостоять российской угрозе. В целом во всей Европе мы тратим на оборону меньше, чем 1% ВВП. Россия тратит почти 50%,

– подчеркнул Кейлин Робертсон.

Если сравнить эти две цифры, то мы увидим, что одна сторона совсем не готова. Украина сейчас – это единственная страна, которая может противостоять российской армии. Она сдерживает ее 4 года. Поэтому важно поддерживать Украину в войне, потому что ее опыт чрезвычайно нужен для обороны любого государства.

Что происходит между Эстонией и Россией?