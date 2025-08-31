В Естонії готуються до того, що Росія може відкрити другий фронт. Всі розуміють, що Володимир Путін не зупиниться на Україні, про це він сам заявляв у своїх виступах.

Як розповів в ефірі 24 Каналу журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, естонці, як і українці, були колонізовані Радянським Союзом. Вони знають, на що здатна Росія та яким було життя під радянською владою.

Риють окопи та будують укріплення

Кейлін Робертсон відвідав Естонію у той час, коли Путін прибув з візитом на Аляску. Там він вкотре брехав про готовність до миру, а в цей час в Естонії рили окопи та готувалися до того, чого справді прагне російський диктатор.

Він хоче війни з усім, що оточує Росію. В Естонії були війська НАТО, вони тренувалися, стріляли з танків і готувалися до можливого вторгнення Росії через річку Нарва,

– додав журналіст з Ірландії.

До цієї загрози ставляться дуже серйозно – риють резервні окопи. Є міст через річку Нарва, яка розділяє Європейський Союз та Росію. За цю річку воювали понад 700 років. Міст між Естонією та Росією, який колись назвали мостом "Дружби", тепер укріплений окопами, мінами та "зубами дракона", щоб зупинити російські танки.

Естонці справді сприймають це серйозно, бо якщо Росія твій сусід – ти точно знаєш, на що вона здатна. Саме тому я поїхав до Естонії та не слухав нісенітниці Путіна про мир, а побачив, як є насправді,

– наголосив Кейлін Робертсон.

Однак, жодна країна у світі не готова не готова до розуміння російської загрози так, як українська армія. Тактика Росії з використанням дронів та оптичних систем перевищує оснащення будь-якої армії світу.

Близько 6 тижнів тому (станом на 31 серпня 2025 року – 24 Канал) армія США вперше повідомила про експеримент зі скиданням гранати з дрона. Це те, що українці роблять вже багато років. Ми бачимо відставання США у тактиці нової війни.

В Естонії справи йдуть непогано. Багато естонських військових вчилися в українців. Але цього все ще замало, щоб протистояти російській загрозі. Загалом у всій Європі ми витрачаємо на оборону менше, ніж 1% ВВП. Росія витрачає майже 50%,

– підкреслив Кейлін Робертсон.

Якщо порівняти ці дві цифри, то ми побачимо, що одна сторона зовсім не готова. Україна зараз – це єдина країна, яка може протистояти російській армії. Вона стримує її 4 роки. Тож важливо підтримувати Україну у війні, бо її досвід є надзвичайно потрібним для оборони будь-якої держави.

Що відбувається між Естонією та Росією?