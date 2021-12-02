"Это люди, которых дети знают":как работает реестр педофилов в Украине и кто имеет к нему доступ

В Украине в конце октября заработал реестр педофилов. Там есть данные о лицах, которые осуждены за преступления сексуального характера в отношении детей.

Поможет ли этот реестр решить проблему с педофилами и как вообще можно защитить детей от подобного – разбирался сайт 24 канала.

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Что нужно знать Примерно 4% опрошенных украинцев стали жертвами изнасилования в детстве, а 23% пострадали от сексуального насилия и домогательств. Об этом свидетельствуют недавние результаты опроса исследовательского агентства Примерно 4% опрошенных украинцев стали жертвами изнасилования в детстве, а 23% пострадали от сексуального насилия и домогательств. Об этом свидетельствуют недавние результаты опроса исследовательского агентства Fama . Преступниками, по мнению респондентов, чаще всего являются люди 35-49 лет (35%). Опрошенные считают, что в основном совершают сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних незнакомцы (62%), некровные родственники (41%), друзья/одноклассники (33%) и другие знакомые (32%). Впрочем, по данным организации RAINN, в 8 из 10 случаев сексуальное насилие совершается тем, кто хорошо знает жертву.

Как работает реестр в Украине

Сейчас реестр педофилов работает в тестовом режиме. Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет его, изучая личные дела осужденных за подобные преступления. Информация о правонарушителях будет храниться даже после отбытия наказания. Но в случае отмены обвинительного приговора или определения суда, данные о лице будут удаляться из реестра.

В реестр вносится следующая информация:

ФИО.

Дата рождения.

Место жительства или пребывания.

Преступление, за которое лицо было осуждено.

Вид примененного уголовного наказания.

Данные об отбытом наказании, а также нарушении правил административного надзора.

по состоянию на 26 октября 2021 года в реестр внесены данные относительно 171 лица, которое наказали в судебном порядке за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

В реестр будут вноситься данные о лицах, которые были осуждены за педофилию / Фото Pixabay

Информация в реестре не будет доступна для всех. Доступ к ней будут иметь:

Руководители органов государственной власти и местного самоуправления – при решении о приеме на работу руководителя (заместителя руководителя) детского сада, школы, внешкольного учебного заведения, учреждения здравоохранения или иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за детьми.

Руководители детских садов, школ, внешкольных учебных заведений, учреждений здравоохранения или другого учреждения, которое обязано осуществлять надзор за детьми, в связи с решением вопроса о принятии человека на работу.

Любое физическое лицо в отношении информации о себе.

Любое физическое лицо по информации о другом, если он предоставит нотариально заверенное согласие на это.

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Поможет ли решить проблему реестр

Мария Губерник, сексолог и секс-просветитель, которая имеет свой инстаграм-блог, рассказала, что проблема педофилии всегда была, есть и будет. Потому что это больные люди, которые рождаются с таким отклонением.

Таких людей пробовали сажать в тюрьмы и я, в принципе, соглашаюсь с изоляцией таких людей, потому что часто они не контролируют себя. Параллельно с педофилией у них могут быть другие психические расстройства, которые будут влиять на то, насколько осознанно они себя ведут. Конечно есть адекватные люди с педофилией, которые знают, что у них есть такая наклонность и они сознательно идут к психиатру и в психотерапию. У них есть поддерживающая терапия и даже медикаментозное лечение. Поэтому они не становятся педофилами и не влияют на детей и на общество вредным образом,

– пояснила Губерник.

Она считает, что именно такой вариант – лучший. Потому что он максимально превентивный, но, к сожалению, не все люди с педофилией так делают. Ведь у нас очень стигматизированный вопрос относительно психологов, психотерапевтов и психиатров. Людей, которые пользуются их услугами сильно буллят, а так не должно быть.

По словам специалиста, педофилы могут иметь и другие психические расстройства / Фото Pixabay

Реестр педофилов – это хорошая идея и она может оказать положительное влияние. Потому что имена людей, которые уже совершили такое преступление, должны быть обнародованы, чтобы, например, те, кто знают этого человека могли быть осторожнее. Статистика свидетельствует о том, что 70% преступлений, связанных с педофилией, совершаются знакомыми или близкими родственниками в отношении детей. Педофилы в абсолютном большинстве – это не какие-то страшные дяденьки в переулках, это может быть кто-то из родственников, соседей. Чаще всего педофилы – это люди, которых ребенок знает и которым доверяет,

– отметила секс-просветитель.

Лилия Кравцова, адвокат юридической компании ОМІ LAW GROUP, считает, что реестры сделают жизнь более опасной для тех, кто в них находится. И хотя доступ к перечню имеют только определенные категории людей, а данные будут передаваться анонимно, уже у преступников есть риск подвергнуться физическому насилию среди населения.

В Украине нужно секс-образование, чтобы уберечь детей от педофилов / Фото Unsplash

Целью введения реестра педофилов является то, что знание места проживания сексуальных преступников может улучшить способность общественности защитить себя и своих детей от сексуальной виктимизации. Однако введение такого реестра вызывает и множество вопросов и проблем, которые возникнут при его функционировании,

– добавила адвокат.

Она отметила, что считает положительным моментом ограничение доступа к реестру. Ведь существует практика среди других стран, где такие перечни являются общедоступными и это имеет негативные последствия.

Например, среди австралийских штатов на веб-сайте полиции Южной Австралии с 2014 года ведется публичный реестр лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, которые не появились в полицию или предоставили неправдивую информацию и местонахождение которых неизвестно. США, Южная Корея и Мальдивы – страны, которые позволяют публичный доступ к реестрам сексуальных преступников. Открытые общественные реестры существуют в соответствии с федеральным законодательством США с 1994 года.

Информация о том, где живут осужденные за сексуальные преступления, позволяет людям поверить, что они могут организовать свою жизнь и жизнь своих детей так, чтобы снизить риск причинения вреда. Но обзор Австралийского института криминологии пришел к выводу, что реестры не оказывают заметного влияния на уровень страха в обществе,

– отметила Кравцова.

Как защитить детей от педофилов

Мария Губерник объяснила, что из-за того, что в Украине нет секс-образования, дети буквально не знают, что такое секс. И потому что мы не говорим с детьми о сексе, изнасиловании, культуре согласия, педофилии, многие дети даже не понимают, что с ними произошло. Как ребенок может рассказать кому-то, если он даже буквально не знает, как об этом сказать? Поэтому нужно говорить с детьми о сексе и называть гениталии правильным образом.

Отдельный кластер секс-образования называется "детская сексуальная безопасность", которая направлена на то, чтобы обезопасить детей от педофилов и чего-то подобного. Сюда же входит и детская сексуальная безопасность от других детей,

– уточнила Губерник.

Секс-просветитель объяснила, что в этот кластер входит проговаривание следующих моментов:

Первое – это круг доверия ребенка . Больше всего мы все должны доверять себе – это первый круг доверия. Второй круг доверия – это семья, например, родители, брат, сестра, бабушка. Но опять же, когда мы это проговариваем, то, например, если бабушка имеет проблемы с алкоголем, она будет далее в круге доверия. Далее идут самые близкие друзья семьи, возможно, соседи, если с ними хорошие отношения. Четвертый круг доверия – это социальные работники, например, учителя, врачи и т.д.

. Больше всего мы все должны доверять себе – это первый круг доверия. Второй круг доверия – это семья, например, родители, брат, сестра, бабушка. Но опять же, когда мы это проговариваем, то, например, если бабушка имеет проблемы с алкоголем, она будет далее в круге доверия. Далее идут самые близкие друзья семьи, возможно, соседи, если с ними хорошие отношения. Четвертый круг доверия – это социальные работники, например, учителя, врачи и т.д. Второй момент – это проговаривать, какие бывают прикосновения. Прикосновения могут быть приятными или неприятными, безопасными или нет, прикосновения к себе, к другим, бывают прикосновения для помощи – например, подать руку тому, кто упал. Например, объятия – это приятное прикосновение, но не все их любят.

Третий момент – секреты. Дети очень любят секреты, поэтому нужно донести, что секрет не должен быть таким, который тебя огорчает, от которого тебе больно и страшно. Поэтому проговариваем, если какой-то дядя что-то с тобой хотел сделать, но дал тебе конфету и попросил никому не рассказывать – то о таком нужно рассказать.

Это нормально, если ребенок не любит обниматься или целоваться. Что не надо делать – это заставлять ребенка обнимать и целовать родственников, если он сам не хочет этого делать. Потому что таким образом мы показываем, что неважно, что хочет ребенок, а если взрослый что-то хочет от тебя, то просто нужно замереть и ждать. Это именно то, как мы выращиваем группу детей, которые могут стать жертвами в будущем.

Ко мне часто обращаются родители или учителя, и у них такая позиция, что, как так, что мое умное и классное дитя об этом не знало. Но если вы об этом не рассказали ребенку, откуда он должен об этом узнать? Дети с этим не рождаются. Поэтому все вещи, которые мы не проговорили с ребенком в школе или дома, он скорее всего не знает, или же знает не очень правильным образом,

– подчеркнула Губерник.

Чаще всего педофилы – это люди, которых ребенок знает и которым доверяет / Фото Unsplash

Лилия Кравцова добавила, что реестры лиц, совершивших преступления сексуального характера, стоят дорого, что повлечет дополнительные расходы на его содержание из Госбюджета. Эффективно эти средства тратить также и на профилактические мероприятия, а именно:

для финансирования внешкольных и летних программ для детей;

повышение уровня образования по вопросам предотвращения сексуального насилия в школах. Обучение детей по противодействию сексуальному насилию в раннем возрасте способствует более активному информированию, что в свою очередь может повысить уровень выявления и предотвращения повторного правонарушения в будущем;

обучение родителей предотвращению сексуального насилия;

изменение правовой культуры наших граждан. Движение #MeToo по всему миру начало диалог, направленный на ликвидацию культуры жестокого обращения, которое до сих пор господствует в нашем обществе, детей и женщин, страдающих от домашнего насилия.

Как понять, что ребенок подвергается сексуальному насилию

В проекте Совета Европы "Борьба с насилием в отношении детей в Украине" подробно рассказывается, о том, что же такое сексуальное насилие и как можно понять, что ребенок подвергается сексуальному насилию.

Что такое сексуальное насилие Это любые насильственные действия сексуального характера, совершаемые без добровольного согласия. Эти действия могут быть и не связаны с проникновением в тело лица. Половой акт, который совершает совершеннолетнее лицо с ребенком в возрасте до 16 лет, независимо от ее согласия, является сексуальным насилием в отношении детей. Существуют данные, что каждый 5-й ребенок страдает от сексуального насилия, каждый 3-й никогда не расскажет об этом.

Действия, которые являются сексуальным насилием в отношении детей:

ребенка фотографировали или снимали обнаженным на видео;

взрослые (старше 18 лет) предлагали ребенку показать свои половые органы, прикоснуться к их обнаженным интимным частям тела или вступить с ними в половую связь;

ребенку предлагали вознаграждение за то, чтобы показать свои половые органы, прикасаться к обнаженным интимным частям тела взрослых или вступать с ними в половую связь;

ребенка заставляли вступать в половую связь со взрослыми и держать это в тайне;

ребенок получал непристойные предложения в интернете (на форумах, в чатах, социальных сетях, электронной почте), по телефону или в письмах;

взрослые (кроме медицинских работников и родителей в раннем детстве) касались половых органов ребенка вопреки его воле.

Пострадавшие от насилия склонны молчать об этом по разным причинам. Поэтому для своевременной и эффективной помощи важно уметь замечать некоторые признаки. Среди них могут быть следующие:

ребенок стал молчаливым, отвечает односложно на любые вопросы;

прекратил общаться с друзьями;

имеет резкие смены настроения, аутоагрессивное поведение, часто заплаканное;

имеет синяки, царапины;

может недоедать, недосыпать, иметь неопрятный вид.

В комплексе или отдельно – эти признаки должны насторожить взрослых.

Как говорить с детьми, которые стали жертвами насилия

Ребенок, пострадавший от насилия, не всегда прямо скажет о такой ситуации дома. Поэтому если у него обнаруживаются косвенные признаки насилия, первым делом стоит установить диалог. Начать разговор с фраз: "У тебя грустный вид. Что-то случилось?" или "Я могу тебе помочь?".

Главные правила общения с ребенком:

Не сомневайтесь в словах.

Не обвиняйте ребенка в том, что произошло.

Не давите.

Не заставляйте говорить.

Не навязывайте своих решений.

Не настаивайте на действиях, которые кажутся правильными.

Не будьте самоуверенным (ной).

Ни в коем случае не задавайте вопросов: "Что ты сделала, чтобы спровоцировать обидчика?" или "Может, пригласим его на разговор?" др. Объясните, что ребенок невиновен в том, что стал жертвой насилия и что насилие не прекратится само собой. Обратитесь за помощью!

в разговоре с пострадавшим ребенком, важно внимательно его слушать и не перебивать. Ведь акт насилия может вызвать чувство стыда и страха за свою жизнь. Поэтому важно дать понять, что вам можно доверять и вы готовы помочь.

Родители должны установить контакт с ребенком / Фото Pixabay