Ребенок возвращался из магазина

Инцидент произошел 28 ноября. Мать девочки позвонила в полицию около 15:30.

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Предварительно установлено, что девочку нетрезвый злоумышленник встретил на безлюдной улице села, когда она возвращалась домой из магазина. Пригрозив физической расправой, он силой затащил ребенка в заброшенный дом и изнасиловал,

– рассказали в полиции.

Когда ребенок пришел домой, то сообщил обо всем, что произошло матери. Женщина сразу позвонила правоохранителям. На месте совершения преступления следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства, подтверждающие преступления мужчины.

Что грозит насильнику

Нападавшего задержали по месту жительства. Выяснилось, что ранее он сидел в тюрьме за имущественные преступления. Теперь мужчине планируют объявить о подозрении и взять под стражу. За такое преступление ему грозит до 15 лет заключения.

Сейчас проводится досудебное расследование. Правоохранители назначили ряд экспертиз.

На Киевщине осудили педофила, который изнасиловал 8-летнюю девочку

Трагедия случилась еще в августе 2018 года. Тогда житель одного из сел Белоцерковского района пришел домой к своей знакомой. Дверь ему открыли дети, ведь женщины дома не было. Злоумышленник набросился на 8-летнюю девочку и отнес ее на огород. Там он изнасиловал ребенка на глазах у ее 5-летнего братика.

На суде педофил так и не признал своей вины. Однако служители Фемиды приговорили его к 15 годам тюрьмы. Кроме того, изверга внесут в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей.