Две девушки вернулись беременными: что известно о скандале вокруг эвакуации сирот в Турцию

В начале войны из Украины в Турцию эвакуировали около 3500 детей-сирот. Отчет украинского омбудсмена показал, что во время пребывания за границей воспитанники детдомов подвергались психологическому и физическому насилию. Две несовершеннолетние девочки вернулись домой беременными.

28 ноября Слидство.Инфо выпустило фильм-расследование "Государственные дети: что произошло с детьми-сиротами во время эвакуации в Турцию". Эта работа журналистов вызвала большой общественный резонанс, передает 24 Канал.

Что происходило с детьми в Турции?

Перевозкой, расселением и содержанием детей занимался благотворительный фонд Руслана Шостака. Сам проект по эвакуации сирот в Турцию назвали "Детство без войны".

Справка: Руслан Шостак – владелец сетей VARUS и EVA, чье состояние в 2021 году составляло 140 миллионов долларов США. Также он председатель Группы по ритейлу и логистике в Совете бизнеса при президенте Украины.

Детей поселили в отелях сети "Лариса" в Анталии, где вместе с ними жили представители фонда и турецкий персонал.

Оказалось, что воспитанников детдомов заставляли участвовать в рекламных роликах Фонда Шостака.

Дети рассказывали, что их заставляли сниматься в контенте, который должен был приносить деньги от доноров, наказывали голодом и избиением, унижали, заставляли убирать гостиничные комнаты, а старших – ухаживать за младшими и детьми с инвалидностью.

Проверка показала, что большинство жалоб касалась воспитателя Криворожской гимназии №98 Александра Титова. По словам детей, он бил их, кричал на них и мог запирать в комнате. Журналисты отмечают, что это подтверждается и в отчете омбудсмена. Сам Титов отрицает обвинения в жестокости, но признал, что иногда вел себя неправильно.

Также известно, что две несовершеннолетние девушки – 15-летняя Настя и 17-летняя Илона – вернулись в Украину беременными. Обе имели отношения с турками, работавшими в отеле. Те беспрепятственно заходили к девушкам в комнаты и ходили с ними на прогулки.

По словам самих девушек, воспитатели обо всем знали, однако не препятствовали. Более того, даже помогали девушкам попасть на свидание.

Когда выяснилось, что девушки беременны, их вернули в Украину и перевели на обучение в профессионально-техническое училище. Настя выехала из Турции на седьмом месяце беременности и впервые обратилась к врачу уже в Украине, потому что за границей ее как беременную не обследовали.

Илона поселилась в общежитии.

После того, как девушки вернулись домой, ни воспитатели, ни представители Фонда больше не интересовались их судьбой, тогда как другие дети остались жить в Турции на побережье Средиземного моря.

Украинская полиция взялась за расследование нарушений прав детей, которые были зафиксированы в Турции. Воспитатели заставили девушек подписать документы, якобы все отношения с турками были по взаимному согласию. Поэтому через год дело закрыли за недостатком доказательств.

Журналистам не удалось найти ни одного реально наказанного – исключением стал только Титов, которого понизили до учителя физкультуры. В то же время он и дальше работает в этом интернате.

Руслан Шостак, руководитель Фонда, который отвечал за эвакуацию и размещение сирот в Турции, заявил, что не считает фонд ответственным за девушек, которые вернулись в Украину беременными. По его словам, ответственными являются те, кто непосредственно занимался детьми, – а не фонд в целом.

Как отреагировали на инцидент с украинскими детьми в Турции?

В Офисе президента Турции Эрдогана рассказали, что идея разместить детей в отелях принадлежит украинскому фонду и властям. Анкара предлагала расселить сирот в учреждениях Министерства семьи и социальных услуг, "так же как других украинских детей", но Киев отказался.

Узнав о возможном злоупотреблении в отношении двух девушек, Министерство семьи и социальных услуг Турции обратилось к правоохранителям и инициировало судебный процесс. Пока что неизвестно, на каком этапе рассмотрение этого заявления и какие будут результаты.

У Эрдогана заявили, что утверждения в новостях о якобы невыполнении Турцией своих обязательств по защите детей не соответствуют действительности и являются манипулятивной дезинформацией, призванной ввести людей в заблуждение.

Инна Мирошниченко станет адвокатом 17-летней Насти

На презентации фильма побывала известная правозащитница и адвокат Инна Мирошниченко. Она сообщила, что будет защищать в суде 17-летнюю Настю, которая забеременела во время эвакуации детей-сирот в Турцию.

Когда интернат Насти эвакуировали из Кривого Рога в Турцию, ей было 13 лет. В 15 она начала встречаться с 23-летним турком Мами. Он был поваром в отеле, где расселили детей-сирот.

Сначала девушка скрывала беременность. Когда это стало известно, старший воспитатель Александр Титов начал угрожать ей принудительным абортом.

Настя вернулась из Турции, когда была уже на седьмом месяце беременности.

С августа продолжается судебный процесс по лишению Насти родительских прав. Последнее заседание состоялось 17 ноября. Сама Настя узнала об этом только от журналистов. Ее почти двухлетняя дочь Мелек уже более полугода находится в частном приюте пастора Максима Фетисова.