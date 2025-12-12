17-летней выпускнице интерната, которая забеременела после эвакуации в Турцию, вернули дочь

В конце ноября Слідство.Інфо выпустило фильм-расследование об украинских детях-сиротах, которых в начале войны эвакуировали в Турцию. Работа журналистов вызвала большой общественный резонанс, ведь две несовершеннолетние девушки вернулись в Украину беременными.

Девушки забеременели от турков, которые работали в отеле, где разместили украинских детей-сирот. Воспитатели знали об отношениях девушек с иностранцами, но не только не препятствовали, а даже помогали им встречаться, передает 24 Канал.

У одной из девушек хотели забрать ребенка: что известно?

Так, 15-летняя на тот момент воспитанница Криворожского интерната Анастасия познакомилась с 23-летним турком по имени Мами. Тот работал поваром в ресторане отеля. Мужчина заходил к девушке в комнату, а также выходил с ней на прогулки, когда детей выводили за пределы отеля.

Когда стало известно, что девушка беременна, ее отправили обратно в Украину на обучение в профессиональном училище.

Настя уехала из Турции на седьмом месяце беременности и впервые обратилась к врачу уже в Украине.

Девушка рожала дочь в Кривом Роге сама, без поддержки взрослых, ответственных за нее.

Через несколько месяцев после рождения девочки Мелек Анастасия оказалась в социальном общежитии пастора Максима Фетисова.

Он предложил ей поехать за границу и временно оформить ребенка на себя. На момент выхода расследования ребенок уже более полугода находился в его частном приюте.

С августа длился суд о лишении Анастасии родительских прав. Сама девушка считает, что пастор забрал у нее ребенка обманом.

После выхода фильма-расследования известная правозащитница Инна Мирошниченко заявила, что будет адвокатом Насти. Менее чем за две недели юристке удалось помочь 17-летней девушке вернуть дочь.

Настя и Мелек вместе! После года принудительной разлуки. Эта история содержит много боли, испытания, несправедливости. Но одновременно много любви и веры. Завезла девчвт в центр матери и ребенка, где они будут жить и получать все, в чем нуждаются!,

– написала в сети Мирошниченко.

Комиссия, которая решала судьбу Мелек, поддержала Анастасию, хотя Фетисов и его адвокат были против. Все члены комиссии сказали, что нужно помочь девушке.

Теперь Анастасия и ее дочь будут жить в центре для матерей с детьми, где с ними будут работать психологи и социальные работники. Ей также помогут с обучением и курсами, чтобы она могла не только ухаживать за ребенком, но и работать.

Кроме того, заместитель городского головы Кривого Рога сообщил, что Анастасия имеет право претендовать на социальное жилье.

Что известно об эвакуации детей в Турцию?