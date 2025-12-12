17-річній випускниці інтернату, яка завагітніла після евакуації в Туреччину, повернули доньку
- Інна Мірошниченко допомогла 17-річній Анастасії повернути доньку.
- Дівчина – вихованиця Криворізького інтернату – повернулася вагітною з евакуції у Туреччину.
Наприкінці листопада Слідство.Інфо випустило фільм-розслідування про українських дітей-сиріт, яких на початку війни евакуювали до Туреччини. Робота журналістів викликала великий суспільний резонанс, адже дві неповнолітні дівчини повернулися в Україну вагітними.
Дівчата завагітніли від турків, які працювали в готелі, де розмістили українських дітей-сиріт. Вихователі знали про стосунки дівчат з іноземцями, але не тільки не перешкоджали, а навіть допомагали їм зустрічатися, передає 24 Канал.
В одної з дівчат хотіли забрати дитину: що відомо?
Так, 15-річна на той момент вихованиця Криворізького інтернату Анастасія познайомилася з 23-річним турком на ім'я Мамі. Той працював кухарем у ресторані готелю. Чоловік заходив до дівчини в кімнату, а також виходив з нею на прогулянки, коли дітей виводили за межі готелю.
Коли стало відомо, що дівчина вагітна, її відправили назад в Україну на навчання у професійному училищі.
Настя поїхала з Туреччини на сьомому місяці вагітності й уперше звернулася до лікаря вже в Україні.
Дівчина народжувала доньку в Кривому Розі сама, без підтримки дорослих, відповідальних за неї.
Через кілька місяців після народження дівчинки Мєлєк Анастасія опинилася в соціальному гуртожитку пастора Максима Фетісова.
Він запропонував їй поїхати за кордон і тимчасово оформити дитину на себе. На момент виходу розслідування дитина вже понад пів року перебувала в його приватному притулку.
З серпня тривав суд про позбавлення Анастасії батьківських прав. Сама дівчина вважає, що пастор забрав в неї дитину обманом.
Після виходу фільму-розслідування відома правозахисниця Інна Мірошниченко заявила, що буде адвокаткою Насті. Менш ніж за два тижні юристці вдалося допомогти 17-річній дівчині повернути доньку.
Настя і Мєлєк разом! Після року примусової розлуки. Ця історія містить багато болю, випробування, несправедливості. Але одночасно багато любові і віри. Завезла дівчвт в центр матері та дитини, де вони будуть жити і отримувати все, чого потребують!,
– написала у мережі Мірошниченко.
Комісія, яка вирішувала долю Мєлєк, підтримала Анастасію, хоча Фетісов і його адвокат були проти. Усі члени комісії сказали, що потрібно допомогти дівчині.
Тепер Анастасія та її донька житимуть у центрі для матерів із дітьми, де з ними працюватимуть психологи та соціальні працівники. Їй також допоможуть з навчанням і курсами, щоб вона могла не лише доглядати за дитиною, а й працювати.
Крім того, заступник міського голови Кривого Рогу повідомив, що Анастасія має право претендувати на соціальне житло.
Що відомо про евакуацію дітей до Туреччини?
- На початку війни до Туреччини евакуювали близько 3500 українських дітей-сиріт.
- Звіт омбудсмена і розслідування "Державні діти" показали, що багато з них зазнали фізичного та психологічного насильства: дітей змушували зніматися у рекламних роликах, карали голодом і побиттям, принижували та примушували доглядати за іншими.
- Фонд Шостака, який організовував евакуацію, заявив, що не відповідає за інциденти.