Дівчата завагітніли від турків, які працювали в готелі, де розмістили українських дітей-сиріт. Вихователі знали про стосунки дівчат з іноземцями, але не тільки не перешкоджали, а навіть допомагали їм зустрічатися, передає 24 Канал.

В одної з дівчат хотіли забрати дитину: що відомо?

Так, 15-річна на той момент вихованиця Криворізького інтернату Анастасія познайомилася з 23-річним турком на ім'я Мамі. Той працював кухарем у ресторані готелю. Чоловік заходив до дівчини в кімнату, а також виходив з нею на прогулянки, коли дітей виводили за межі готелю.

Коли стало відомо, що дівчина вагітна, її відправили назад в Україну на навчання у професійному училищі.

Настя поїхала з Туреччини на сьомому місяці вагітності й уперше звернулася до лікаря вже в Україні.

Дівчина народжувала доньку в Кривому Розі сама, без підтримки дорослих, відповідальних за неї.

Через кілька місяців після народження дівчинки Мєлєк Анастасія опинилася в соціальному гуртожитку пастора Максима Фетісова.

Він запропонував їй поїхати за кордон і тимчасово оформити дитину на себе. На момент виходу розслідування дитина вже понад пів року перебувала в його приватному притулку.

З серпня тривав суд про позбавлення Анастасії батьківських прав. Сама дівчина вважає, що пастор забрав в неї дитину обманом.

Після виходу фільму-розслідування відома правозахисниця Інна Мірошниченко заявила, що буде адвокаткою Насті. Менш ніж за два тижні юристці вдалося допомогти 17-річній дівчині повернути доньку.

Настя і Мєлєк разом! Після року примусової розлуки. Ця історія містить багато болю, випробування, несправедливості. Але одночасно багато любові і віри. Завезла дівчвт в центр матері та дитини, де вони будуть жити і отримувати все, чого потребують!,

– написала у мережі Мірошниченко.

Комісія, яка вирішувала долю Мєлєк, підтримала Анастасію, хоча Фетісов і його адвокат були проти. Усі члени комісії сказали, що потрібно допомогти дівчині.

Тепер Анастасія та її донька житимуть у центрі для матерів із дітьми, де з ними працюватимуть психологи та соціальні працівники. Їй також допоможуть з навчанням і курсами, щоб вона могла не лише доглядати за дитиною, а й працювати.

Крім того, заступник міського голови Кривого Рогу повідомив, що Анастасія має право претендувати на соціальне житло.

