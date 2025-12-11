В інтерв’ю вона докладно розповіла про життя в родині, своє дитинство, психологічне насильство й обставини смерті Дарини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

Як минуло дитинство Заріни?

Заріна згадує, що вони з сестрою росли лише з мамою. Про батька вона знала тільки ім’я та прізвище – жодної інформації більше не мала. Родина виживала за рахунок соціальних виплат, адже коли молодшій було п’ять років, мати Ольга перестала працювати. Грошей постійно не вистачало.

Коли Заріні виповнилося вісім, почалися різкі зміни в поведінці матері. Це сталося після смерті її батька. За словами дівчини, Ольга почала проявляти ознаки психічного розладу: заклеювала вікна папером, спала з сокирами під подушкою, говорила про голоси та видіння. Заріна підкреслює, що сама цього не чула й не бачила.

Ольга уникала будь-якого спілкування з сусідами або знайомими, а дітям забороняла комунікувати з кимось. У школі ситуація була не кращою: Заріну принижували й били через бідність, учителі глузували з її зовнішнього вигляду й сімейних обставин. Вона визнає: у той час їй здавалося, що звернутися по допомогу нема до кого.

Дівчина пригадує, що у 2004 році їхня родина буквально голодувала. Дарина тоді навчалася в училищі та приносила додому стипендію, щоб хоч якось підтримати сім’ю. Але приблизно в той же час погіршився і стан самої Дарини.

Як померла Дарина?

Приблизно тоді ж, коли мама змінилася, у сестри почалися серйозні проблеми зі здоров’ям. У неї був сильний псоріаз і якісь напади – можливо, епілепсія. Спочатку мама викликала швидку. Але потім зовсім перестала водити сестру до лікарів,

– розповідає Заріна.

Під час нападів Дарина кричала, бо думала, що помирає. Напади траплялися навіть у навчальному закладі, через що дівчина зазнала булінгу. Згодом вона перестала виходити з дому, а після її смерті її ніхто з училища навіть не розшукував.

19 грудня 2006 року Дарина кричала майже весь день. Увечері її голос стих.

"Мама сказала, що Дарина жива, що її треба покласти в ліжко й відігріти. Ми спали з мертвою людиною 4−5 днів в одному ліжку. Потім я побачила зміни на тілі й сказала про це мамі. Вона перенесла Дарину на інше ліжко. Протягом місяця я бачила, як тіло розкладається", – розповіла Заріна.

Після смерті сестри Заріні було лише 12. Мати забороняла їй розповідати будь-кому про подію. Квартира до того часу була завалена сміттям, а за комуналку роками не платили – у родини відключили газ, воду і світло. До туалету ходили у пакети. Одного разу сусідка з поліціянтом і працівниками ЖКГ зайшли у квартиру, але до кімнати з тілом вони не потрапили.

Подивилися на мене й сказали: "О, ще одна хвора росте… ще одна ку-ку". Перекрили воду й пішли,

– пригадала Заріна.

Через тотальну заборону матері дівчина майже не відвідувала школу: сьомий і восьмий клас практично пропустила, а у дев’ятому не склала іспитів. Мати була вкрай агресивною у спілкуванні з учителями, постійно всіх у чомусь звинувачувала. Ольга змушувала доньку шукати їжу на кладовищах. Зрештою Заріна все ж переконала її оформити її у вечірню школу, де вона змогла отримати атестат. Після цього працювала у теплиці, але навіть тоді нікому не розказувала про те, що коїться в її сім'ї.

У 19 років дівчина виїхала до Києва, працювала офіціанткою, а згодом касиркою. З мамою продовжувала спілкуватися та матеріально допомагати.

Як історія отримала розголос?

Уперше до психотерапевтки Заріна звернулася у 26 років, але та не витримала почути всю історію. Згодом дівчина поговорила з юристом, який порадив не "ворушити минуле", бо пройти такий шлях доведення буде складно. Проте під час нової терапії психотерапевтка наполягла, що мовчати далі неможливо, і це необхідно для зцілення.

Улітку Заріна разом з адвокатами звернулася до поліції. Саме після цієї заяви правоохоронці виявили муміфіковане тіло Дарини, яке весь цей час залишалося у квартирі в Костянтинівці, де досі проживала Ольга.

За словами Заріни, її мама не була залежною від алкоголю чи наркотиків. У серпні 2025 року, через загрозу бойових дій, вона вивезла маму до Києва. У листопаді жінці оголосили підозру у злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, а також у нарузі над тілом.

Станом на зараз триває судово-медична експертиза щодо Ольги. Заріна зізнається, що сподівається на встановлення діагнозу й подальше лікування, бо самотужки не може впоратися з тим, що відбувається. Вона самостійно кремувала тіло сестри; її мама, ймовірно, про це навіть не знає. Експертиза підтвердила ненасильницьку смерть, але визначити точну причину через час неможливо.

"Що я відчуваю до мами зараз? Якщо думати, що вона хвора людина і їй потрібна допомога, то мені її шкода. Таке може статися з будь-ким. Ми опинились у просторі, де були невидимими. Але з іншого боку, у мене дуже багато негативних емоцій. Зараз я поставила собі за мету побудувати нормальне, щасливе життя. Це мій обов’язок перед собою – зробити своє життя хорошим, бо мені дано шанс вижити", – сказала Заріна.

