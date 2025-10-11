Укр Рус
11 октября, 21:13
В Украине запускают Государственную систему координации эвакуации: как она будет работать

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Украине запускают Государственную информационную систему для координации эвакуации, которая повысит эффективность эвакуационных процессов.
  • Новая система четко распределяет обязанности между ведомствами, такими как Министерство развития, Минсоцполитики, ГСЧС, местные администрации, и Национальная социальная сервисная служба, для обеспечения надлежащего сопровождения эвакуированных.

Правительство систематизирует эвакуационные процессы для жителей прифронтовых громад. В Украине запускают Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи людям с временно оккупированных и прифронтовых территорий.

Система повысит эффективность эвакуационных процессов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Как правительство реорганизует процессы эвакуации в Украине?

Новая система, по словам Свириденко, позволит четко распределить обязанности между ведомствами, ответственными за эвакуацию, а также оценивать потребности тех, кто выезжает.

Это поможет максимально улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания,
– отметила Свириденко.

Она объяснила, что координация эвакуации теперь происходит по четкой схеме:

  • Министерство развития через Координационный штаб осуществляет общее руководство;
  • Минсоцполитики отвечает за социальное сопровождение и интеграцию людей в общинах;
  • ГСЧС – за безопасность, оповещения и техническое сопровождение;
  • Местные администрации организуют сборные пункты, регистрацию, транспортировку и бытовую поддержку;
  • Национальная социальная сервисная служба координирует мультидисциплинарные команды, в которые входят социальные работники, психологи, юристы и медики.

Свириденко подчеркнула, что люди, вынуждены покидать дома из-за боевых действий, должны получать надлежащее сопровождение и достойные условия пребывания.

