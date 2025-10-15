Пока на этапе поиска решений: Киев готовит эвакуационные автобусы
- В Киеве готовят новую инициативу – эвакуационные автобусы для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций.
- Сейчас проект упирается в бюрократию и вопросы финансирования, но эти вопросы пытаются решить.
В Киеве готовят новую инициативу – эвакуационные автобусы для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас идет поиск решений, чтобы запустить этот проект.
Об этом в интервью "Вечернему Киеву" рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, информирует 24 Канал.
Смотрите также На девятом месяце беременности: жительница Покровска выехала из города на велосипеде
Что известно об эвакуационных автобусах в Киеве?
В КГГА хотят запустить проект, который позволит оперативно эвакуировать людей в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас проект упирается в некоторые трудности.
Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление,
– сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.
По его словам, сегодня все коммунальные предприятия города работают с учетом военных приоритетов и там, где это возможно, приобщаются к поддержке ВСУ. В общем, они ремонтируют военную технику, поддерживают скорую помощь и даже создали мобильную школу FPV-дронов в переоборудованном автобусе.
В частности, "АТП КГГА" переориентировало ресурсы и специалистов на ремонт техники для военных. За последние годы специалисты восстановили более 20 военных автомобилей, поврежденных при выполнении боевых задач. Машины ремонтируют по договорам и возвращают подразделениям для дальнейшего использования.
Что известно о Государственной системе координации эвакуации?
Премьер-министр Юлия Свириденко на днях сообщила, что Правительство вводит Государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с ВОТ и прифронтовых территорий.
Новая система, по словам главы правительства, позволит четко распределить обязанности между ведомствами, ответственными за эвакуацию, а также оценивать потребности тех, кто выезжает.
По ее словам, это поможет максимально улучшить услуги, которые люди получают в транзитных центрах и местах временного проживания. Она также объяснила, как распределены составляющие процесса эвакуации.