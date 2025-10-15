В Киеве готовят новую инициативу – эвакуационные автобусы для спасения людей в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас идет поиск решений, чтобы запустить этот проект.

Об этом в интервью "Вечернему Киеву" рассказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный, информирует 24 Канал.

Что известно об эвакуационных автобусах в Киеве?

В КГГА хотят запустить проект, который позволит оперативно эвакуировать людей в случае чрезвычайных ситуаций. Сейчас проект упирается в некоторые трудности.

Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление,

– сказал руководитель аппарата КГГА Дмитрий Загуменный.

По его словам, сегодня все коммунальные предприятия города работают с учетом военных приоритетов и там, где это возможно, приобщаются к поддержке ВСУ. В общем, они ремонтируют военную технику, поддерживают скорую помощь и даже создали мобильную школу FPV-дронов в переоборудованном автобусе.

В частности, "АТП КГГА" переориентировало ресурсы и специалистов на ремонт техники для военных. За последние годы специалисты восстановили более 20 военных автомобилей, поврежденных при выполнении боевых задач. Машины ремонтируют по договорам и возвращают подразделениям для дальнейшего использования.

Что известно о Государственной системе координации эвакуации?