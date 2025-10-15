У Києві готують нову ініціативу – евакуаційні автобуси для порятунку людей у разі надзвичайних ситуацій. Наразі йде пошук рішень, щоб запустити цей проєкт.

Про це в інтерв’ю "Вечірньому Києву" розповів керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний, інформує 24 Канал.

Що відомо про евакуаційні автобуси в Києві?

В КМДА хочуть запустити проєкт, який дозволить оперативно евакуювати людей у разі надзвичайних ситуацій. Наразі проєкт упирається в деякі труднощі.

Є певні бюрократичні складнощі та питання фінансування, але ми шукаємо робочі рішення, щоб запустити цей напрям,

– сказав керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

За його словами, на сьогодні всі комунальні підприємства міста працюють з урахуванням воєнних пріоритетів і там, де це можливо, долучаються до підтримки ЗСУ. Загалом, вони ремонтують військову техніку, підтримують швидку допомогу та навіть створили мобільну школу FPV-дронів у переобладнаному автобусі.

Зокрема, "АТП КМДА" переорієнтувало ресурси та фахівців на ремонт техніки для військових. За останні роки спеціалісти відновили понад 20 військових автомобілів, пошкоджених під час виконання бойових завдань. Машини ремонтують за договорами та повертають підрозділам для подальшого використання.

Що відомо про Державну систему координації евакуації?