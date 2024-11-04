Юридически необязательно: как министры стран мира договорились возвращать украинцев из России

С 30 по 31 октября в Монреале состоялась Министерская конференция по человеческому измерению по пункту 4 Формулы мира Украины. В мероприятии, посвященном поиску путей возвращения украинцев из российской неволи, приняли участие более 70 государств и международных организаций.

О чем договорились и поможет ли это десяткам тысяч пленников Кремля, среди которых и депортированные украинские дети, – читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Одна из ряда инициатив

Конференция в Монреале, организована Украиной, Канадой и Норвегией, является логическим развитием договоренностей, достигнутых на Глобальном саммите мира в Швейцарии. В июне 80 государств и 4 организации согласились, среди прочего, о необходимости освобождения всех украинских военнопленных и возвращения каждого противоправно удерживаемого гражданского, среди которых 19 546 – депортированных и принудительно перемещенных детей.

В целом Украина уже провела 8 подобных мероприятий по гуманитарному измерению, стремясь донести широкой аудитории информацию о зверствах, которые совершают россияне в отношении украинских граждан под их контролем.

В октябре в Канаде 45 участников присоединились к Совместному коммюнике, частью которого являются так называемые Монреальские обязательства. Это дорожная карта, анонсированная Канадой и Францией, целью которой было сформировать перечень конкретных мероприятий для возвращения украинцев домой. К Коммюнике уже привычно не присоединились Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, ЮАР и ряд других государств. Это вызывает вопрос об универсальности видения закрепленных в нем положений.

Причинами отказа присоединиться к итоговому документу могут быть:

стремление маневрировать между Украиной и Россией, в частности, для того, чтобы выполнять функции посредника;

сочетание в Коммюнике как собственно гуманитарных аспектов, так и более смелых призывов о привлечении России и ее агентов к международной ответственности;

деструктивное влияние России на участников, часть из которых только вернулась с Саммита БРИКС в Казани.

"Мягкие" договоренности

По результатам Министерской конференции в Монреале участники приняли Совместное коммюнике. Это юридически необязательный документ, обусловливающий соблюдение его положений доброй волей партнеров, а реализацию – принятием очередных дальнейших договоренностей.

Такой "мягкий" формат стал привычным для мероприятий на высшем уровне, которые организуются в поддержку Украины, что демонстрирует неспособность государств взять на себя юридические обязательства.

Интересно, что часть из них государства должны выполнять по действующим международным договорам – например, Римский статут Международного уголовного суда, четыре Женевские конвенции от 12 августа 1949 года с Дополнительными протоколами к ним, Международный пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и тому подобное.

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Преимуществом Коммюнике является то, что в нем впервые на межгосударственном уровне отражен подробный перечень обязательств России в сфере обеспечения прав военнопленных и гражданских под ее контролем. Эти обязательства она уже неоднократно нарушила. Недостатком является то, что Коммюнике в очередной раз снова просто призывает Россию соблюдать международное право, предлагая слабый механизм превенции – мониторинговые миссии, которые государство-агрессор отказывается допускать к украинцам на своей территории.

Механизм реагирования на упомянутые нарушения в Коммюнике – ограничен. Стороны не договорились публично о координации контрмер, что является прямо предусмотренным ответом по международному праву. Хотя о необходимости подобной координации упоминала в своем заявлении министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Часть из упомянутых в Коммюнике нарушений России имеет достаточный инструментарий для противодействия на международном уровне. Например, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, при выполнении определенных условий предусматривает обязательную юрисдикцию Международного суда ООН об ответственности государства-нарушителя.

Кроме того, Суд может выдать юридически обязательный приказ о временных мерах, которыми должны быть остановки пыток в отношении украинцев.

На сегодня Россия не придерживается ни предыдущих приказов Суда, ни его решений по другим международным договорам. Однако, такие документы остаются для нее обязательными, а их невыполнение может стать основанием для введения дополнительных ограничений.

В целом, в Коммюнике не упомянуто об использовании доступных судебных и квазисудебных механизмов для улучшения положения украинцев под контролем России.

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Дорога в обход

Целью дорожной карты (Монреальских обязательств), которая является частью Коммюнике, задекларировано возвращение украинцев из-под контроля России. Позитивом 4 пунктов для достижения такой сверхсложной цели является усиление сотрудничества и координации между всеми участниками процесса, избрание пути возвращения через посредника. Также есть значительное внимание к реабилитации и реинтеграции украинцев, а также к коммуникации, в частности, с целью противодействия российской информационной войне.

В то же время дорожная карта так и не стала перечнем конкретных мероприятий для возвращения украинцев, как это было анонсировано. Мероприятия в ней сформулированы широко, без возможности измерить эффективность имплементации. Кроме того, в дорожной карте, скорее, закреплено нынешнее положение вещей, которое хотя и работает, но недостаточно эффективно, чтобы возвращать большее количество украинцев.

Например, тот факт, что ЮАР присоединится к Катару и Ватикану в возвращении депортированных и принудительно перемещенных детей – хорошо, но не гарантирует увеличение масштабов репатриации и действенное противодействие российским манипуляциям для неоправданной задержки возвращения. Поэтому, именно от Украины, а не от России, которая имеет соответствующее обязательство по международному гуманитарному праву, снова потребуют списки противоправно вывезенных детей. В то же время Россия снова будет выбирать, кого возвращать, а кого нет, оставляя большинство маленьких украинцев под своим контролем для превращения в российских патриотов.

Наконец, механизм посредничества "вне Женевских конвенций" для защиты прав украинцев в России – это, в частности, механизм, предусмотренный правом внешних сношений. Вызовом в его использовании является то, что третье государство так же как государство-покровителя по Женевским конвенциям, должна согласовать Россия.

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В августе 2022 года государство-агрессор уже отказало Швейцарии в представительстве прав и интересов украинцев на своей территории. Даже если в 2024 году Россия изменит свою позицию, то этот инструмент будет работать только в отношении взрослых украинцев.

Украинских детей, которых Россия депортировала, она признает исключительно российскими гражданами, поэтому не предоставит к ним доступ третьей стороне.

Дискуссии в кулуарах и официальные заявления

Коммюнике по результатам Конференции следует рассматривать неотрывно от того, что было озвучено ее участниками в течение мероприятия. Это помогает понять его важность. Прежде всего, государства готовы выделить дополнительные ресурсы для возвращения украинцев, их реабилитации и реинтеграции. Кроме того, увеличилось количество стран (ЮАР, ОАЭ, Литва, Швейцария, Австралия), которые официально подтвердили свою готовность участвовать в упомянутых процессах в различных форматах.

Также были озвучены дополнительные предложения по идентификации противоправно удерживаемых украинцев, коммуникационных кампаний, направленных на привлечение внимания к бесчеловечному обращению россиян с ними. Участники мероприятия предоставили рекомендации по организации реабилитации и реинтеграции наших граждан как в Украине, так и на территории государств-партнеров.

Поэтому, хотя результаты мероприятия, возможно, не такие идеальные, как того требует положение украинцев под российским контролем, в действующих геополитических обстоятельствах, они, вероятно, едва ли не единственная возможная опция. Важно, чтобы подобные конференции продолжали происходить, а их итоги отражались не только на бумаге, но и на практике.

Для этого, кажется, следует избавиться от синдрома "короткой памяти" и напоминать партнерам об их обещаниях, которые могут помочь изменить крайне сложное положение украинцев в российской неволе.