Поговорим о потерях российского оккупационного войска по годам. Об этом Александр Коваленко сообщил на своей странице в телеграме, информирует 24 Канал.

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2022 год

Личный состав – 92 920 бойцов;

танки – 2 820 единиц;

боевые бронированные машины – 5 222;

ствольная артиллерия – 1 936;

РСЗО – 383;

ПВО – 204;

автотранспорт – 4 290;

спецтехника – 171.

2023 год

Личный состав – 253 290 бойцов;

танки – 2 954;

ББМ – 5 003;

ствольная артиллерия – 6 461;

РСЗО – 520;

ПВО – 412;

автотранспорт – 6 610;

спецтехника – 1 096.

2024 (по состоянию на 31 октября)

Личный состав – 336 400 бойцов. Рост потерь по сравнению с 2022 годом в 3,6 раза;

танки – 3 179. Дефицит в российской армии составляет 60%;

ББМ – 7 383. Дефицит – 70%;

ствольная артиллерия – 11 557. Рост потерь по сравнению с 2022 годом в 5,9 раза, с 2023 годом – в 1,7 раза. В 2024 уже уничтожено артсистем больше, чем суммарно в 2022 и 2023 годах;

РСЗО – 298. Критический дефицит в войсках оккупантов;

ПВО – 369. Критический дефицит;

автотранспорт – 16 708. Рост потерь в 3,8 и в 2,5 раза соответственно. В 2024 году уже уничтожено автотранспорта больше, чем суммарно в 2022 и 2023 годах;

спецтехника – 2 302. Рост потерь в 13,4 и в 2,1 раза соответственно. В 2024 уже уничтожено спецтехники больше, чем суммарно в 2022 и 2023 годах.

Важно Некоторые могут забросать меня камнями за эту мысль

Премию Дарвина всем "зрадолюбам"

Таких потерь армия СССР никогда не испытывала после Второй мировой войны. Суммарно во всех войнах и конфликтах, в которых СССР участвовал после Второй мировой, потерь было меньше, чем за неполные 3 года войны России с Украиной.

Особый рост потерь отмечается в 2024 году! Причем потери оккупантов продолжают расти. Только те категории техники, которые становятся критически дефицитными, не демонстрируют прогрессии.

То есть, по мнению "зрадолюобов", согласно договорняку, Владимиру Путину сдают Украину через перемалывание сотен тысяч россиян и десятков тысяч единиц техники, которую российский ВПК никогда не сможет компенсировать?

Пока ребята на передовой воюют в сложнейших условиях как тигры, 24/7 приумножая ряды "хороших русских", вы скулите в глубоком украинском тылу или вообще после удачного заплыва через Тису в какой-то Испании или Германии раскручиваете теории заговоров и выбрасываете декалитры вонючей конспирологии.

Премию Дарвина каждому из вас! По две!