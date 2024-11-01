Деньги нужно выделять на защиту, а не только восстановление

В течение октября по Одессе и Одесской области наносили ракетные удары 14 дней из 31. Об этом Александр Коваленко пишет на своей странице в фейсбуке, передает 24 Канал.

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Было привлечено 29 ракетных средств поражения, среди которых 9М723 ОТРК "Искандер-М", Х-31П, ракеты Х-59/69. Также были цели неустановленного типа и потерянные над Черным морем.

Показатель сбития составил 15%.

За октябрь российские оккупанты применили по Украине 84 ракетных средства поражения и более 1/3 из них атаковали Одессу и Одесскую область.

Тема проблемной системы ПВО Одессы пульсирует с 2022 года, но особенно остро о себе напомнила в 2023 году, когда Россия развернула зерновой террор. Тогда практически каждые 2 – 3 дня на Одессу направляли комбинированные удары, которые имели относительный успех.

Удивительно, но когда одна из российских ракет нанесла удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору, в котором до последнего дня в проповедях чествовали патриарха Кирилла и ретранслировали "братство", на восстановление этой клоаки московского патриархата решили выделить средства.

Заметьте В ближайшие годы переговоры с Россией невозможны

Одна только Италия выделила 500 тысяч евро на восстановление Спасо-Преображенского собора. Всего на восстановление памятников архитектуры, пострадавших от российских ударов, было выделено 40 миллионов евро.

Культуроведы и интеллигенция могут в меня бросаться камнями, но во время войны, если хотите сохранить то, что осталось, следует выделять средства не на восстановление разрушенного, что может быть разрушено завтра, а на защиту остального.

Конец 2024 года... Третий год войны.