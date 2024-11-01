Гроші потрібно виділяти на захист, а не тільки відновлення

Протягом жовтня по Одесі та Одеській області завдавали ракетні удари 14 днів із 31. Про це Олександр Коваленко пише на своїй сторінці у фейсбуці, передає 24 Канал.

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Було залучено 29 ракетних засобів ураження, серед яких 9М723 ОТРК "Іскандер-М", Х-31П, ракети Х-59/69. Також були цілі невстановленого типу і втрачені над Чорним морем.

Показник збиття становив 15%.

За жовтень російські окупанти застосували по Україні 84 ракетні засоби ураження і понад 1/3 з них атакувала Одесу та Одеську область.

Тема проблемної системи ППО Одеси пульсує з 2022 року, але особливо гостро про себе нагадала у 2023 році, коли Росія розгорнула зерновий терор. Тоді практично кожні 2 – 3 дні на Одесу спрямовували комбіновані удари, які мали відносний успіх.

Дивно, але коли одна з російських ракет завдала удару Спасо-Преображенському кафедральному собору, в якому до останнього дня в проповідях вшановували патріарха Кіріла і ретранслювали "братство", на відновлення цієї клоаки московського патріархату вирішили виділити кошти.

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Одна лише Італія виділила 500 тисяч євро на відновлення Спасо-Преображенського собору. Загалом на відновлення пам'яток архітектури, що постраждали від російських ударів, було виділено 40 мільйонів євро.

Культурознавці та інтелігенція можуть в мене кидатися камінням, але під час війни, якщо хочете зберегти те, що залишилося, слід виділяти кошти не на відновлення зруйнованого, що може бути зруйновано завтра, а на захист решти.

Кінець 2024 року... Третій рік війни.