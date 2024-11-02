Чего удалось достичь врагу

Группировка российских войск "Запад" смогла разрезать оперативный плацдарм ВСУ на левом берегу реки Оскол и прорваться своими передовыми подразделениями к самой реке в районе села Кругляковка. Враг создал себе условия для дальнейшего наступления на Купянск, а также существенно сократил плацдарм ВСУ на реке Черный Жеребец, по сути – ликвидировав его северную часть в районе Макеевки и Невского. Об этом Константин Машовец сообщил на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

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УВ "Юг" продвинулось в направлении Бахмут – Часов Яр и создало условия для формирования северного фаса Константиновского выступления и продвижения в сторону Константиновки и Дружковки, одновременно ведя сковывающие действия на южном фасе Северского выступления.

УВ "Центр" выполнило основной объем работы. После завладения Авдеевкой и прилегающими территориями россияне начали оперативно-тактическое наступление в направлении Авдеевка – Покровск и Авдеевка – Курахово, одновременно ведя наступление на Торецк.

В результате чего враг смог захватить Селидово, Красногоровку, часть Торецка и выйти на ближние подступы к Покровску и Курахово, чем создал оперативно-тактическое вклинение в систему обороны ВСУ на Донецком направлении. Также россияне сформировали северный фланг Кураховского выступления. Общее продвижение противника по этому направлению, после захвата Авдеевки, составило 32 – 35 километров.

Южная часть УВ "Юг" и войска УВ "Восток" не только полностью ликвидировали Угледарский плацдарм ВСУ на Волновахском направлении и завладели самим Угледаром и сформировали южный фланг Кураховского плацдарма.

В контексте летне-осенней кампании противника я не вспоминаю его неудачную попытку сформировать буферную зону в Харьковской области и Курскую эпопею. Это – тема отдельного разговора. Однако, рассматривая события во всей Восточной операционной зоне, всегда будем помнить о том, что происходит в полосе УВ "Север" и о существовании УВ "Днепр", чтобы оценить стратегическую ситуацию.

Стратегического результата россияне не достигли

Сейчас во всей Восточной операционной зоне сформировано 3 выступления, которые вклиниваются в оперативное построение войск противника и на флангах которых они ведут активные действия. Речь идет о:

Северском (пожалуй, наиболее стабильный из них). Имеет северный фланг, прикрытый рекой Северский Донец и остатками Серебрянского лесничества. Также имеет на флангах Лиманское и Краматорское направления;

(пожалуй, наиболее стабильный из них). Имеет северный фланг, прикрытый рекой Северский Донец и остатками Серебрянского лесничества. Также имеет на флангах Лиманское и Краматорское направления; Константиновском. Там активно наступает УВ "Юг" в районе Часового Яра. 51 общевойсковая армия противника из состава УВ "Центр" на своем южном фланге активно пытается его подвинуть ближе к самой Константиновке путем захвата Торецка;

Там активно наступает УВ "Юг" в районе Часового Яра. 51 общевойсковая армия противника из состава УВ "Центр" на своем южном фланге активно пытается его подвинуть ближе к самой Константиновке путем захвата Торецка; Кураховском. На северном фланге УВ "Центр" во взаимодействии с южной частью УВ "Юг" пытаются прорваться непосредственно к Курахово. На южном фланге силы и средства УВ "Восток", начав несколько недель назад неожиданное для украинского командования наступление на запад от Угледара, сумели прорвать систему обороны ВСУ на тактическую глубину и продвинулись в северном направлении на расстояние до 12 – 15 километров.

Конечно, что все это – печально. Однако я не вижу причин особенно впадать в тоску и печаль, как это сейчас стало почему-то модно во многих пабликах и в экспертной среде.

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Ведь очевидно, что целью стратегического наступления противника был и есть соответствующий стратегический результат.

В этом случае это – разгром группировок ВСУ на основных оперативно-тактических направлениях. Как предпосылка общего вывода Украины из войны на выгодных Кремлю условиях. Другими словами, россияне надеются разгромить украинские войска до такого состояния, когда они будут уже не способны удерживать значительные территории страны и таким образом принудить власти Украины к капитуляции, чтобы прекратить войну.

Насколько я понял, российское военно-политическое руководство, стремилось и стремится добиться этого путем проведения серии взаимосвязанных наступательных операций оперативно-тактического масштаба, которые в дальнейшем должны были перерасти в действия оперативного и стратегического уровней.

Достичь этого они надеялись в течение нынешнего лета – осени, в том числе и на Харьковском направлении, и проведением очередного "броска за Днепр".

Операция в Курской области скорректировала планы оккупантов

Для этого российское военно-политическое руководство было вынуждено напрячься. Оно подготовило соответствующие стратегические резервы, насобирало оружия и людей. И вообще провело целый комплекс мероприятий почти во всех сферах своей деятельности – от пропаганды и "финансово-бюджетной мобилизации", до изменения и совершенствования основных тактических приемов на поле боя.

Заметьте Настоящая цель войны России против Украины несколько иная, чем мы считали

Вылилось это в то, что я перечислил выше, – в 30 – 35 километров на Донецком направлении, прорыв к Осколу, "падение Угледара", пограничный "огрызок" в Харьковской области и как "вишенку на торте" – Курский флешмоб.

Основные группировки Сил обороны Украины, мягко говоря, – не разгромлены. Ни власть Украины, ни ее армия, ни народ в целом складывать оружие явно не собираются. В то же время оказалось, что на болотах также далеко не безграничные возможности.

Поэтому "посыпать голову пеплом" и заходиться в истериках, что "все пропало" не стоит. Особенно, если вспомнить, что на "поле боя – две воли", а не исключительно одна – российская. История с Курской областью, которая в реальности существенно "подкорректировала" тот самый план стратегического наступления противника, это подтверждает.

Для дальнейшего развития и хода войны, в первую очередь в стратегическом смысле, имеет значение не то, где и насколько продвинулся противник на тактическом, пусть даже на оперативно-тактическом уровне. Важен ответ на вопрос – будет ли он способен на еще один такой рывок стратегического уровня в виде серии взаимосвязанных разномасштабных наступательных операций на ряде направлений и будут ли существовать для этого соответствующие условия? Иными словами – как долго и как сильно он еще будет давить одновременно на большинстве направлений?

Если, например, допустить, что Кремль таки будет иметь желание, силы, ресурсы и возможности попробовать еще раз устроить такого рода стратегический рывок, пусть в виде перманентного наступательного давления по всем направлениям, и будет иметь для этого соответствующие условия, то будет совсем нелишним понять – каким образом и чем он может давить.