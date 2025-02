"Любвеобильный", или не басня о Дрейке черновицкого разлива – экс-директора театра Юрия Марчака

Пока мир качает трек Not like us от Кендрика Ламара, в Черновцах скандал о своем "Дрейке" – Марчаке Юрии Михайловиче – экс-директоре Драмтеатра имени Ольги Кобылянской. Ламар в своей песне-диссе прямо обвиняет рэпера Дрейка в педофилии и изнасилованиях, говоря "Я слышал, что тебе нравятся младшие, тебе лучше не попадать на зону". Почти то же самое хочется сказать и Юрию Марчаку.

40-летний мужчина в детских раздевалках По меньшей мере четыре женщины рассказали в соцсетях о случаях домогательства, чрезмерного внимания и попытки изнасилования со стороны Марчака. Сразу две ремарки: 1) к счастью, я не переживала подобного опыта с его стороны; 2) восхищаюсь женщинами, которые решили рассказать о том, о чем молчали. Мне тоже есть что сказать. Далее – в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала. К теме Еще одна отвратительная правда: экс-директора Черновицкого драмтеатра обвинили в домогательствах Подобно Дрейку, который подал судебный иск за клевету, Юрий Марчак в комментарии Суспильному заявил, что тоже готов защищаться в суде. Сами обвинения назвал "продолжением театральных басен". Ни одному его слову я не верю и безусловно поддерживаю женщин, которые рассказали о домогательствах с его стороны. Я видела, какой он. В детстве много лет я занималась в танцевальном коллективе, где руководительницей была жена Юрия Марчака. Там же занималась и его дочь. Много времени он проводил в наших раздевалках. Девушек старшей группы (а это возраст 15 – 17 лет) сажал себе на колени, поглаживал их спинки и головы, хлопал по заднице и говорил мурлыкающим голосом. Ездил с нами за границу и в другие города на конкурсы. Неужели у директора драмтеатра было настолько много времени для этого? Он был безусловной частью коллектива. Теперь, кажется, я понимаю зачем на самом деле: быть поближе к молоденьким, красивым и спортивным девушкам. Воспринималось ли это за норму нами, тогдашними детьми? Ну да, он же муж руководительницы, сам директор театра, в котором мы имеем честь давать свои отчетные концерты. Смущало ли кого-то наличие двухметрового 40-летнего мужчины в наших раздевалках? Ну а куда же ему еще деваться и где сидеть, как не рядом с молодыми девушками? Тьфу.

Органическое дополнение к женским раздевалкам – Юрий Марчак / Фото с сайта Дмитрия Фирташа Тогда мужчинам многое прощалось Видели ли это взрослые, в частности жена Марчака? Безусловно. Видела ли это дочь Марчака, которая также была в этом танцевальном коллективе в той же группе. Не думаю, что надо отвечать. Я хорошо помню, как однажды рассказала своим родным о его "поцелуйчиках" и объятиях (не со мной, к счастью. Мне тогда было лет 8). Помню и то, что взрослые подсмеивались и говорили, что-то по типу: "Ну он творческая личность, любвеобильный". Тогда, в начале 2000-ых, восприятие женского тела мало отличалось от элемента декора в комнате, соответственно, мужчинам "прощалось и разрешалось" многое. Читайте также Полиция открыла уголовное производство в отношении Андрея Билоуса, который обвиняется в домогательствах Верю ли я в то, что Юрий Марчак домогался к девушкам, с которыми работал? Однозначно. Лез в трусы, сдвигал кровати, чтобы спать вместе, целовал с языком во время каждого приветствия и прощания? Да, это вполне вписывается в образ Марчака, который я видела в детстве. Наконец возмущают комментарии к сообщениям женщин о Марчаке по типу "ты сама выбрала такую профессию, так всегда было". Это не может быть аргументом для нормирования насилия и домогательств. То, что мужчины в кино-, фото- и театральной индустрии имели и имеют влияние – это факт, но то, как они пользовались и пользуются своим положением – это преступление. Харви Вайнштайн и Александр Ктиторчук из тюрьмы передают привет Марчаку, Билоусу и Талашко.

