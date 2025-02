"Любвіобильний", або не байка про Дрейка чернівецького розливу – ексдиректора театру Марчака

Поки світ качає трек Not like us від Кендріка Ламара, у Чернівцях скандал про свого "Дрейка" – Марчака Юрія Михайловича – ексдиректора Драмтеатру імені Ольги Кобилянської. Ламар у своїй пісні-дисі прямо звинувачує репера Дрейка у педофілії та зґвалтуваннях, кажучи "Я чув, що тобі подобаються молодші, тобі краще не потрапляти на зону". Майже те саме хочеться сказати і Юрію Марчаку.

40-річний чоловік у дитячих роздягалках Щонайменше чотири жінки розповіли у соцмережах про випадки домагання, надмірної уваги та спроби зґвалтування зі сторони Марчака. Одразу дві ремарки: 1) на щастя, я не переживала подібного досвіду з його боку; 2) захоплююся жінками, які вирішили розповісти про те, про що мовчали. Я теж маю що сказати. Далі – в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу. До теми Ще одна огидна правда: ексдиректора Чернівецького драмтеатру звинуватили у домаганнях Подібно до Дрейка, який подав судовий позов за наклеп, Юрій Марчак у коментарі Суспільному заявив, що теж готовий захищатися у суді. Самі обвинувачення назвав "продовженням театральних байок". Жодному його слову я не вірю і безумовно підтримую жінок, які розповіли про домагання з його боку. Я бачила, який він. У дитинстві багато років я займалася у танцювальному колективі, де керівницею була дружина Юрія Марчака. Там же займалася і його донька. Багато часу він проводив у наших роздягальнях. Дівчат старшої групи (а це вік 15 – 17 років) садив собі на коліна, погладжував їхні спинки та голови, ляскав по дупі й говорив муркотливим голосом. Їздив з нами за кордон та в інші міста на конкурси. Невже у директора драмтеатру було настільки багато часу для цього? Він був безумовною частиною колективу. Тепер, здається, я розумію навіщо насправді: бути якомога ближче до молоденьких, красивих і спортивних дівчат. Чи сприймалося це за норму нами, тодішніми дітьми? Та так, він же чоловік керівниці, сам директор театру, у якому ми маємо честь давати свої звітні концерти. Чи когось спрягала наявність двометрового 40-річного чоловіка у наших роздягалках? Ну а куди ж йому ще дітися і де сидіти, як не поруч із молодими дівчатами? Тьфу.

Органічне доповнення до жіночих роздягалок – Юрій Марчак / Фото з сайту Дмитра Фірташа Тоді чоловікам багато чого прощалося Чи бачили це дорослі, зокрема дружина Марчака? Безумовно. Чи бачила це донька Марчака, яка також була у цьому танцювальному колективі у тій самій групі. Не думаю, що треба відповідати. Я добре пам'ятаю, як одного разу розповіла своїм рідним про його "цьомки" і обійми (не зі мною, на щастя. Мені тоді було років 8). Пам'ятаю і те, що дорослі підсміювалися і казали, щось на зразок: "Ну він творча особистість, любвіобильний". Тоді, на початку 2000-х, сприйняття жіночого тіла мало відрізнялося від елементу декору в кімнаті, відповідно, чоловікам "прощалося і дозволялося" багато чого. Читайте також Поліція відкрила кримінальне провадження щодо Андрія Білоуса, який звинувачується у домаганнях Чи вірю я у те, що Юрій Марчак домагався до дівчат, з якими працював? Однозначно. Ліз у труси, зсував ліжка, щоб спати разом, цілував з язиком під час кожного вітання і прощання? Так, це цілком вписується в образ Марчака, який я бачила у дитинстві. Насамкінець обурюють коментарі до дописів жінок про Марчака на кшталт "ти сама обрала таку професію, так завжди було". Це не може бути аргументом для унормування насилля і домагань. Те, що чоловіки в кіно-, фото- і театральній індустрії мали та мають вплив – це факт, але те, як вони користувалися і користуються своїм становищем – це злочин. Гарві Вайнштайн і Олександр Ктиторчук із в'язниці передають привіт Марчаку, Білоусу і Талашку.

Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.