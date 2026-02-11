В России появились новые версии авиабомб: "Флеш" раскрыл подробности
- Россия модернизировала управляемые авиабомбы, добавив новые версии с защитой от радиоэлектронной борьбы.
- Новые модификации могут поражать цели на расстоянии до 200 километров с реактивным двигателем и до 150 километров без него.
Российские управляемые авиабомбы остаются одной из ключевых угроз для Украины. Оккупанты не только активно применяют такие боеприпасы, но и постоянно их модернизируют.
В частности, появились новые версии с защитой от средств радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Что известно о модернизированных КАБ?
Российские войска продолжают активно использовать управляемые авиабомбы, которые остаются серьезной проблемой для украинской обороны. Большое количество таких боеприпасов и мощная взрывная сила приводят к значительным разрушениям инфраструктуры и жилых районов вблизи линии фронта.
По информации "Флеша", противник представил новые модификации КАБ УМПБ-5, созданные на базе авиабомбы ФАБ-500. Версия с реактивным двигателем, по заявлениям российской стороны, может поражать цели на расстоянии до 200 километров, тогда как вариант без двигателя – до 150 километров.
Эксперт отмечает, что технологически новых решений в этих боеприпасах немного.
В то же время особое внимание привлекает заявленная система защиты от радиоэлектронной борьбы, которую противник активно продвигает. Ее реальные возможности и эффективность пока требуют дополнительного изучения.
Какое еще оружие модифицировала Россия?
"Шахеды", которые атаковали железную дорогу Ковель – Киев, несли на себе магнитные мины. Сообщалось, что они впоследствии могут самоликвидироваться.
Россия использует и дроны-камикадзе "Шахед" с ракетами Р-60, которые могут содержать уран, создавая радиационную опасность.
Также "Флеш" сообщал о инфракрасных прожекторах, которые появились на российских дронах-камикадзе "Шахед". Эти прожекторы нужны, чтобы ослеплять украинские дроны-перехватчики и авиацию ночью. Таким образом россияне пытаются защитить свои БпЛА от сбивания.
А в начале 2026 года Россия впервые запустила по Украине новый тип вооружения – ударный дрон "Герань-5".