У Росії зʼявилися нові версії авіабомб: "Флеш" розкрив подробиці

Російські керовані авіабомби КАБ залишаються однією з ключових загроз для України. Окупанти не лише активно застосовують такі боєприпаси, а й постійно їх модернізують.

Зокрема, з’явилися нові версії із захистом від засобів радіоелектронної боротьби. Про це повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про модернізовані КАБ?

Російські війська продовжують активно використовувати керовані авіабомби, які залишаються серйозною проблемою для української оборони. Велика кількість таких боєприпасів і потужна вибухова сила призводять до значних руйнувань інфраструктури та житлових районів поблизу лінії фронту.

За інформацією "Флеша", противник представив нові модифікації КАБ УМПБ-5, створені на базі авіабомби ФАБ-500. Версія з реактивним двигуном, за заявами російської сторони, може вражати цілі на відстані до 200 кілометрів, тоді як варіант без двигуна – до 150 кілометрів.

Експерт зазначає, що технологічно нових рішень у цих боєприпасах небагато.

Водночас особливу увагу привертає заявлена система захисту від радіоелектронної боротьби, яку противник активно просуває. Її реальні можливості та ефективність наразі потребують додаткового вивчення.

Яку ще зброю модифікувала Росія?