КАБи впервые ударили по Одесской области: в Воздушных силах рассказали о новой угрозе
- Россия впервые использовала управляемые авиабомбы (КАБ) против Одесской, Николаевской и Полтавской областей.
- Воздушные силы ВСУ уверяют, что эти боеприпасы могут быть перехвачены системами противовоздушной обороны.
Россия впервые применила управляемые авиабомбы (КАБ) против Одесской, Николаевской и Полтавской областей. Сейчас военные уверяют, что такие боеприпасы пока не представляют серьезной угрозы и могут быть уничтожены ПВО.
Об этом сообщил "Суспільному" начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.
Смотрите также Российские КАБы бьют все глубже: каким городам угрожают усовершенствованные авиабомбы
Насколько серьезная угроза?
В Воздушных силах подтвердили применение Россией КАБов с реактивным двигателем против южных и центральных регионов Украины. Впервые россияне ударили ими по Одесской области 24 октября.
Это та самая бомба, выпущена из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью,
– сообщил Игнат.
Какой именно тип воздушной цели запустили в сторону Одесской области, выясняют специалисты. Также в Воздушных силах добавили, что падение третьей авиабомбы зафиксировали на открытом участке территории. Там обошлось без последствий.
Юрий Игнат отметил, что не стоит поднимать градус напряжения. По его словам, Россия активно использует различные авиационные боеприпасы, постоянно совершенствует их и увеличивает дальность поражения. В то же время Украина совместно с партнерами улучшает собственные оборонительные и наступательные способности.
Что известно об угрозе КАБов?
Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил в комментарии 24 Каналу, что угроза ударов КАБов актуальна для прифронтовых регионов, где российские самолеты могут приблизиться на расстояние 100 – 150 километров.
20 октября вражеский КАБ впервые достиг Полтавской области. Также 16 октября российские управляемые авиационные бомбы впервые долетели до окрестностей Николаева. 24 октября враг пытался ударить КАБами по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Эти КАБы по своим характеристикам подобны ракетам, поскольку оснащены модулем управления. Их боевая часть может достигать 500 килограммов, хотя подтверждено – до 100 килограммов.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала отметил, что риски остаются серьезными.