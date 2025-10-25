КАБи впервые ударили по Одесской области: в Воздушных силах рассказали о новой угрозе

Россия впервые применила управляемые авиабомбы (КАБ) против Одесской, Николаевской и Полтавской областей. Сейчас военные уверяют, что такие боеприпасы пока не представляют серьезной угрозы и могут быть уничтожены ПВО.

Об этом сообщил "Суспільному" начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал.

Насколько серьезная угроза?

В Воздушных силах подтвердили применение Россией КАБов с реактивным двигателем против южных и центральных регионов Украины. Впервые россияне ударили ими по Одесской области 24 октября.

Это та самая бомба, выпущена из самолета Су-34; по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью,

– сообщил Игнат.

Какой именно тип воздушной цели запустили в сторону Одесской области, выясняют специалисты. Также в Воздушных силах добавили, что падение третьей авиабомбы зафиксировали на открытом участке территории. Там обошлось без последствий.

Юрий Игнат отметил, что не стоит поднимать градус напряжения. По его словам, Россия активно использует различные авиационные боеприпасы, постоянно совершенствует их и увеличивает дальность поражения. В то же время Украина совместно с партнерами улучшает собственные оборонительные и наступательные способности.

Что известно об угрозе КАБов?