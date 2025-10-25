Однако вражеские КАБы несут серьезные риски. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала объяснил, как им противодействовать.

Как можно противодействовать КАБам?

Сергей Братчук отметил, что запуск КАБов стал первым для Одесской области. Для юга в целом – второй. Впервые такие реактивные управляемые авиабомбы были применены по Николаеву, Полтаве, Лозовой Харьковской области и соответственно по Одесской области.

Враг атаковал из акватории Черного моря. Су-34 всем известны. Противодействие – это наши "Фламинго" или Storm Shadow, которые могут доставать до аэродромов базирования Су-34, тактической вражеской авиации. Это лучшее противодействие,

– подчеркнул он.

Эти КАБы можно считать ракетами. Россияне используют соответствующий модуль управления. Это означает возможную боевую часть до 500 килограммов. Хотя на самом деле подтверждено, что боевая часть составляет до 100 килограммов.

Это не говорит о том, что риски минимальные. Риски серьезные. Людям надо реагировать на сигналы воздушной тревоги, это самое главное. Потому что скорость есть, но это не баллистика. Есть время перейти в укрытие. Поэтому сегодня мы говорим, что враг экспериментирует. Сейчас массового применения нет,

– пояснил спикер.

Враг будет пытаться масштабировать производство, работать над тем, чтобы увеличивать боевую часть. Поэтому угрозы есть. Стоит заметить, что накануне Министерство обороны Украины заявило, что наши инженеры вместе с союзниками из НАТО работают над перехватчиками управляемых авиационных бомб.

Что известно об атаке КАБов в Одесской области?