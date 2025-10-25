Однак ворожі КАБи несуть серйозні ризики. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, як їм протидіяти.

Як можна протидіяти КАБам?

Сергій Братчук зазначив, що запуск КАБів став першим для Одещини. Для півдня загалом – другий. Вперше такі реактивні керовані авіабомби були застосовані по Миколаєву, Полтаві, Лозовій Харківської області і відповідно по Одещині.

Ворог атакував з акваторії Чорного моря. Су-34 всім відомі. Протидія – це наші "Фламінго" або Storm Shadow, які можуть діставати до аеродромів базування Су-34, тактичної ворожої авіації. Це найкраща протидія,

– підкреслив він.

Ці КАБи можна вважати ракетами. Росіяни використовують відповідний модуль управління. Це означає можливу бойову частину до 500 кілограмів. Хоча насправді підтверджено, що бойова частина складає до 100 кілограмів.

Це не говорить про те, що ризики мінімальні. Ризики серйозні. Людям треба реагувати на сигнали повітряної тривоги, це найголовніше. Тому що швидкість є, але це не балістика. Тобто є час перейти до укриття. Тому на сьогодні ми говоримо, що ворог експериментує. Наразі масового застосування немає,

– пояснив речник.

Ворог намагатиметься масштабувати виробництво, працювати над тим, щоб збільшувати бойову частину. Тому загрози є. Варто зауважити, що напередодні Міністерство оборони України заявило, що наші інженери разом з союзниками з НАТО працюють над перехоплювачами керованих авіаційних бомб.

Що відомо про атаку КАБів на Одещину?