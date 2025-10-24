Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Дивіться також Україну атакували понад 120 БпЛА, сталося майже 50 влучань, – Повітряні сили
Що відомо про вибух на Одещині?
Повітряна тривога в Одеській області була оголошена о 13:22.
Повітряні сили попереджали про КАБ курсом на область.
КАБ в акваторії Чорного моря курсом на Південне/Очаків,
– писали там о 13:24, згодом попередивши також про небезпеку Чорноморське.
Гучно в області було о 13:32. За 5 хвилин пролунав відбій.
Зверніть увагу! Оперативно про загрози ворожих ударів, наслідки російських обстрілів та головні новини можете дізнаватися в телеграм-каналі.