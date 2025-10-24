Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух на Одещині?

Повітряна тривога в Одеській області була оголошена о 13:22.

Повітряні сили попереджали про КАБ курсом на область.

КАБ в акваторії Чорного моря курсом на Південне/Очаків,

– писали там о 13:24, згодом попередивши також про небезпеку Чорноморське.

Гучно в області було о 13:32. За 5 хвилин пролунав відбій.

