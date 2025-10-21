Американцы ёще не передали: генерал армии назвал, что нужно Украине для защиты от КАБов

Против новых российских КАБов необходим комплексный подход: уничтожать их ещё на этапе производства и на местах размещения с помощью дальнобойных дронов и ракет.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что ключевым направлением является получение современных систем РЭБ 3-6 поколения от США и Германии, которые создают "электронное небо", дезориентируют и перенаправляют вражеские дроны и ракеты.

Как Украина может противодействовать новым российским КАБам?

Маломуж отметил, что украинцы уже научились сбивать КАБы, но поскольку это необычный КАБ, здесь возникают вопросы.

Обратите внимание! Россия создала гибридное оружие "Гром-Е1", что сочетающее характеристики ракеты и КАБа, с радиусом поражения до 200 километров и активно применяется против Украины.

Нужен комплексный подход: уничтожать места производства КАБов и выявлять и поражать пусковые установки с помощью разведки и дальнобойных дронов. Россия еще не создала массового прикрытия ПВО для этих объектов, поэтому их можно эффективно уничтожать.

Украина пока не перешла к системным массированным ударам по стратегическим и тактическим аэродромам, пусковым установкам на территории РФ и оккупированных землях.

Хотя технически это возможно (до 400 километров для тактических объектов, более 1 000 километров для стратегических). Ежедневные массовые удары по этим объектам сделали бы невозможным массированные российские атаки, уничтожая угрозу в зародыше.

Если они уже летят и мы не успели сработать на опережение, тогда вступает в действие целая линейка зенитно-ракетных систем. Да, с антидронами сложно, но есть соответствующие средства: самолеты с ракетами западного производства, которые наводятся и сбивают цели,

– объяснил Маломуж.

Как РЭБ перенаправляет вражеские ракеты на цели противника?

Украина имеет восемь различных наземных ЗРК (включая Gepard), которые эффективно сбивают ракеты и дроны, плюс антидроны со скоростью до 300 км/ч, способны перехватывать цели летящие 150-250 км/ч.

Однако антидроны обеспечивают лишь 5-7% эффективности противодействия – основную работу выполняют другие системы ПВО.

Современные системы РЭБ 3-6 поколения (американские и немецкие) создают "электронное небо", которое дезориентирует системы наведения вражеских дронов и ракет. Проникает в их управление и перенаправляет их на другие цели, включая объекты самого противника.

Это высокий уровень технологий, которые американцы нам еще не передали. Однако в формате переговоров это один из видов вооружения, который действительно должен быть нам поставлен. Это не те объекты, которых боятся, что поразят Россию и вызовут большой коллапс, конфронтацию или эскалацию,

– подчеркнул генерал.

Это пассивный формат, но он может активно противодействовать любым типам дронов, любым типам управляемых и неуправляемых ракет. Это сегодня еще одно направление, над которым надо работать с нашими партнерами.

Что известно о модернизированных российских КАБах?