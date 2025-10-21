Американці ще не передали: генерал армії назвав, що потрібно Україні для захисту від КАБів

Проти нових російських КАБів потрібен комплексний підхід: знищувати їх ще на етапі виробництва та на місцях розміщення за допомогою далекобійних дронів і ракет.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що ключовим напрямком є отримання сучасних систем РЕБ 3-6 покоління від США та Німеччини, які створюють "електронне небо", дезорієнтують і перенаправляють ворожі дрони та ракети.

Як Україна може протидіяти новим російським КАБам?

Маломуж зазначив, що українці вже навчилися збивати КАБи, але оскільки це незвичайний КАБ, тут виникають питання.

Зверніть увагу! Росія створила гібридну зброю "Гром-Е1", що поєднує характеристики ракети та КАБа, з радіусом ураження до 200 кілометрів і активно застосовується проти України.

Потрібен комплексний підхід: знищувати місця виробництва КАБів та виявляти та вражати пускові установки за допомогою розвідки та далекобійних дронів. Росія ще не створила масового прикриття ППО для цих об'єктів, тому їх можна ефективно знищувати.

Україна поки не перейшла до системних масованих ударів по стратегічних і тактичних аеродромах, пускових установках на території РФ та окупованих землях.

Хоча технічно це можливо (до 400 кілометрів для тактичних об'єктів, понад 1 000 кілометрів для стратегічних). Щоденні масові удари по цих об'єктах унеможливили б масовані російські атаки, знищуючи загрозу в зародку.

Якщо вони вже летять і ми не встигли спрацювати на випередження, тоді вступає в дію ціла лінійка зенітно-ракетних систем. Так, з антидронами складно, але є відповідні засоби: літаки з ракетами західного виробництва, які наводяться і збивають цілі,

– пояснив Маломуж.

Як РЕБ перенаправляє ворожі ракети на цілі противника?

Україна має вісім різних наземних ЗРК (включно з Gepard), які ефективно збивають ракети та дрони, плюс антидрони зі швидкістю до 300 км/год, здатні перехоплювати цілі що летять 150-250 км/год.

Однак антидрони забезпечують лише 5-7% ефективності протидії – основну роботу виконують інші системи ППО.

Сучасні системи РЕБ 3-6 покоління (американські та німецькі) створюють "електронне небо", яке дезорієнтує системи наведення ворожих дронів і ракет. Проникає в їхнє управління та перенаправляє їх на інші цілі, включно з об'єктами самого противника.

Це високий рівень технологій, які американці нам ще не передали. Проте в форматі переговорів це один із видів озброєння, який дійсно повинен бути нам поставлений. Це не ті об'єкти, яких бояться, що вразять Росію і спричинять великий колапс, конфронтацію чи ескалацію,

– підкреслив генерал.

Це пасивний формат, але він може активно протидіяти будь-яким типам дронів, будь-яким типам керованих і некерованих ракет. Це сьогодні ще один напрямок, над яким треба працювати з нашими партнерами.

