Росіяни постійно працюють над тим, щоб збільшувати обсяги свого озброєння. Вони застосовують його не лише на полі бою, але й щодо цивільного населення. Зараз окупанти прагнуть виробляти набагато більше КАБів, щоб діставати ними вглиб території України. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як ефективно протидіяти ворожим реактивним керованим авіабомбам.

Більше ніж системна загроза, – оглядач пояснив, наскільки небезпечні реактивні КАБи

Як можна протидіяти російським реактивним КАБам?

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів, що Україна разом із партнерами розробляє методи протидії російським КАБам. Однак, крім цього, треба збивати і їхні носії.

Він підкреслив, що російські КАБи створюють серйозні проблеми для України останні два роки. Тепер окупанти ще й почали їх вдосконалювати. Раніше вони працювали без реактивного двигуна на дальності 70 – 90 кілометрів. Зараз же дистанція набагато більша.

Це серйозна загроза. Ми із союзниками вже розробляємо засіб, який має діяти насамперед проти КАБів і безпілотників. Реалізація проєкту запланована до кінця року,

– наголосив Ігор Романенко.

Він також додав, що, окрім знищення КАБів, необхідно збивати їхні носії. Для цього потрібно мати зенітно-ракетні комплекси дальньої дії або винищувачі, оснащені ракетами "повітря-повітря".

Що дозволить боротись із модернізованими КАБами Росії?

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив, що російські КАБи – це поки той вид озброєння, з яким Україні складно боротися. На його думку, найперше треба розв'язати проблему із російською авіації, яка здійснює запуском цієї зброї.

Якщо у нас з'являється якийсь контрзасіб на ті ударні системи, які використовують росіяни, то вони або адаптують те, що в них є, збільшуючи дальність, як у випадку із КАБами, або використовують інші засоби,

– сказав він.

У відповідь на це Україна також вдосконалює свої види озброєння, зокрема мовиться про авіацію. Жовтенко вважає, що з її використанням найбільш ефективним методом протидії КАБам є "відганяти російські бомбардувальники" на таку відстань, з якої їхня ефективність зменшується. Мовиться про відстань понад 200 кілометрів.

Треба робити так, щоб російська авіація не мала можливості безпечно здійснювати скиди КАБів та треба, щоб ми почали активно використовувати ті літаки дальнього радіолокаційного локаційного виявлення, які Україна отримали від наших партнерів,

– підкреслив він.

Аби це було можливо, необхідно мати добре підготовлені наземні команди, команди операторів та проводити додаткове навчання для українських пілотів, диспетчерів, операторів радіолокаційних систем та операторів зенітно-ракетних комплексів. Все задля того, щоб створити єдину систему для наших радарів, щоб і на землі, і у повітрі робота тривала максимально злагоджено.

Експерт з міжнародної безпеки підкреслив, що реалізувати це нелегко, тому вже довгий час триває налагодження всіх механізмів.

Окрім роботи з авіацією, Україна може діяти на випередження, атакуючи російські аеродроми, на яких ворог споряджає свої бомбардувальники, які здійснюють скиди КАБів.

Наскільки Росія зможе масштабувати запуст модернізованих КАБів?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав, що росіяни виходять на серійне виробництво реактивних керованих авіабомб. Він, як і Тарас Жовтенко, вважає, що для протидії цій зброї ефективно використовувати радіолокаційні комплекси та авіацію. Однак найкраще – знищувати ворожі літаки на відстані 200 кілометрів, а для цього, ймовірно, добре підійде ракета "повітря-повітря" Meteor.

Швецький Gripen може підняти та здійснити запуск ракети, але має бути локатор, який бачитиме на дальності приблизно 300 кілометрів. У такому тандемі можна нейтралізувати російські Су-34, які скидають КАБи навіть на 150 кілометрів,

– сказав військовий експерт.

Також він вважає, що найкращим варіантом є використання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для того, аби перехоплювати модернізовані російські КАБи. Це дешевше, ніж запускати по них дорогі ракети. Тому важливо налагодити масштабну закупівлю таких видів озброєння.

Світан додав, якщо росіяни почнуть масово виробляти реактивні двигуни до КАБів, то з часом зможуть використовувати на добу декілька десятків одиниць такої зброї по території України.

Це загрожуватиме вже не лише вздовж лінії бойового зіткнення, але й населеним пунктом, які розташовані на дальності понад 100 кілометрів.

Це серйозний тиск на цивільне населення, якщо ми не знайдемо протидію, але збивати КАБи можна так само як і крилату ракету. Питання лише у ціні,

– розповів військовий експерт.

Тому, за його словами, коли Україна знайде дешевший спосіб, як протидіяти російським керованим авіабомбам, то окупанти, ймовірно, самі зменшать застосування цієї зброї, адже їм це стане невигідно.

Чи може Україна виготовляти власні КАБи?

Ігор Романенко розповів, що в Україні триває робота щодо нарощування можливостей застосування власних керованих авіабомб, однак масштабувати виробництво в умовах постійної загрози російських ударів складно.

Попри все, розвиток власного виробництва КАБів триває, але темпи не відповідають потребам фронту. Для розв'язання цієї проблеми необхідне масштабування підприємств, які випускають таку зброю.

Росіяни намагаються розвідувати їхнє розташування та здійснювати удари по виробничих потужностях. На жаль, вони мають засоби ураження, які покривають фактично всю територію України,

– зазначив військовий експерт.

Як варіант, можна переносити таке виробництво до союзників, однак стратегічною перевагою для України є власне виробництво КАБів.

