Россияне постоянно работают над тем, чтобы увеличивать объемы своего вооружения. Они применяют его не только на поле боя, но и в отношении гражданского населения. Сейчас оккупанты стремятся производить гораздо больше КАБов, чтобы доставать ими вглубь территории Украины. Специально для 24 Канала эксперты проанализировали, как эффективно противодействовать вражеским реактивным управляемым авиабомбам.

Как можно противодействовать российским реактивным КАБам?

Военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко рассказал, что Украина вместе с партнерами разрабатывает методы противодействия российским КАБам. Однако, кроме этого, надо сбивать и их носители.

Он подчеркнул, что российские КАБы создают серьезные проблемы для Украины последние два года. Теперь оккупанты еще и начали их совершенствовать. Ранее они работали без реактивного двигателя на дальности 70 – 90 километров. Сейчас же дистанция гораздо больше.

Это серьезная угроза. Мы с союзниками уже разрабатываем средство, которое должно действовать прежде всего против КАБов и беспилотников. Реализация проекта запланирована до конца года,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Он также добавил, что, кроме уничтожения КАБов, необходимо сбивать их носители. Для этого нужно иметь зенитно-ракетные комплексы дальнего действия или истребители, оснащенные ракетами "воздух-воздух".

Что позволит бороться с модернизированными КАБами России?

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил, что российские КАБы – это пока тот вид вооружения, с которым Украине сложно бороться. По его мнению, прежде всего надо решить проблему с российской авиацией, которая осуществляет запуском этого оружия.

Если у нас появляется какое-то контрсредство на те ударные системы, которые используют россияне, то они или адаптируют то, что у них есть, увеличивая дальность, как в случае с КАБами, или используют другие средства,

– сказал он.

В ответ на это Украина также совершенствует свои виды вооружения, в частности говорится об авиации. Жовтенко считает, что с ее использованием наиболее эффективным методом противодействия КАБам является "отгонять российские бомбардировщики" на такое расстояние, с которого их эффективность уменьшается. Речь идет о расстоянии более 200 километров.

Надо делать так, чтобы российская авиация не имела возможности безопасно осуществлять сбросы КАБов и надо, чтобы мы начали активно использовать те самолеты дальнего радиолокационного локационного обнаружения, которые Украина получила от наших партнеров,

– подчеркнул он.

Чтобы это было возможно, необходимо иметь хорошо подготовленные наземные команды, команды операторов и проводить дополнительное обучение для украинских пилотов, диспетчеров, операторов радиолокационных систем и операторов зенитно-ракетных комплексов. Все для того, чтобы создать единую систему для наших радаров, чтобы и на земле, и в воздухе работа продолжалась максимально слаженно.

Эксперт по международной безопасности подчеркнул, что реализовать это нелегко, поэтому уже долгое время продолжается налаживание всех механизмов.

Кроме работы с авиацией, Украина может действовать на опережение, атакуя российские аэродромы, на которых враг снаряжает свои бомбардировщики, которые осуществляют сбросы КАБов.

Насколько Россия сможет масштабировать запуст модернизированных КАБов?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал, что россияне выходят на серийное производство реактивных управляемых авиабомб. Он, как и Тарас Жовтенко, считает, что для противодействия этому оружию эффективно использовать радиолокационные комплексы и авиацию. Однако лучше – уничтожать вражеские самолеты на расстоянии 200 километров, а для этого, вероятно, хорошо подойдет ракета "воздух-воздух" Meteor.

Шведский Gripen может поднять и осуществить запуск ракеты, но должен быть локатор, который будет видеть на дальности примерно 300 километров. В таком тандеме можно нейтрализовать российские Су-34, которые сбрасывают КАБы даже на 150 километров,

– сказал военный эксперт.

Также он считает, что лучшим вариантом является использование зенитно-ракетных комплексов малой дальности для того, чтобы перехватывать модернизированные российские КАБы. Это дешевле, чем запускать по ним дорогие ракеты. Поэтому важно наладить масштабную закупку таких видов вооружения.

Свитан добавил, если россияне начнут массово производить реактивные двигатели к КАБам, то со временем смогут использовать в сутки несколько десятков единиц такого оружия по территории Украины.

Это будет угрожать уже не только вдоль линии боевого соприкосновения, но и населенным пунктом, которые расположены на дальности более 100 километров.

Это серьезное давление на гражданское население, если мы не найдем противодействие, но сбивать КАБы можно так же как и крылатую ракету. Вопрос только в цене,

– рассказал военный эксперт.

Поэтому, по его словам, когда Украина найдет более дешевый способ, как противодействовать российским управляемым авиабомбам, то оккупанты, вероятно, сами уменьшат применение этого оружия, ведь им это станет невыгодно.

Может ли Украина производить собственные КАБы?

Игорь Романенко рассказал, что в Украине продолжается работа по наращиванию возможностей применения собственных управляемых авиабомб, однако масштабировать производство в условиях постоянной угрозы российских ударов сложно.

Несмотря на все, развитие собственного производства КАБов продолжается, но темпы не соответствуют потребностям фронта. Для решения этой проблемы необходимо масштабирование предприятий, выпускающих такое оружие.

Россияне пытаются разведывать их расположение и осуществлять удары по производственным мощностям. К сожалению, они имеют средства поражения, которые покрывают фактически всю территорию Украины,

– отметил военный эксперт.

Как вариант, можно переносить такое производство к союзникам, однако стратегическим преимуществом для Украины является собственное производство КАБов.

