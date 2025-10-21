В эфире 24 Канала военный обозреватель Василий Пехньо рассказал, какие последствия имеют удары КАБами по глубокому тылу Украины.

Насколько опасны удары КАБами по тылам?

КАБы в последнее время снова возобновили свою бешеную угрозу для Сил обороны. В частности, седьмой корпус ДШВ, который держит оборону в Покровске, сообщает о том, что с начала октября количество применения КАБов по самому городу возросло в разы.

Следующие сообщения, которые поступали с Лиманского направления, где россияне движутся в сторону попыток перерезания логистики для прифронтового Лимана Донецкой области. За несколько суток на локации наших войск упало 67 КАБов.

Это больше чем системная угроза. Невозможно будет удерживать фронт ни в одном из его участков, если с такой интенсивностью будут падать КАБы,

– сказал Пехньо.

По его словам, нужно бороться с носителями КАБов, потому что они сейчас составляют большую угрозу не только с точки зрения численности. Например, недавно Генеральный штаб начал выделять в отдельное направление Александровский – это район, который сформировался на стыке Донецкой и Днепропетровской областей, где россияне имеют определенные продвижения и движутся в сторону населенного пункта Покровское Днепропетровской области.

На этом направлении за конец прошлой недели россияне дальнобойными КАБами и дронами уничтожили сразу ряд наших переправ через реку Волчья.

Это просто логистический ад. Мало того, что у нас не самый благополучный участок фронта на стыке Донетчины, Днепропетровщины и Запорожья, так еще и логистику за 50 – 70 километров от фронта россияне перебивают,

– добавил военный обозреватель.

Эта угроза для нас сейчас становится не то что системно проблемной, она должна быть одна из приоритетных к решению.

Что известно о последних атаках России?