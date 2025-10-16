Также там в очередной раз обвинили Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию российского оборонного ведомства.

Как в России прокомментировали ночную атаку?

Россия официально заявила, что нанесла удар по газовой инфраструктуре нашей страны "в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам". Впрочем, отметим, что Киев придерживается позиции атаковать только военные объекты.

В то же время российская сторона признала, что удары нанесли не только с помощью ударных беспилотников, но и использовали аэробаллистические ракеты "Кинжал". Кроме того, противник применил и ракеты других типов.

В то же время атаку по объектам газовой энергетики осуществили якобы из-за того, что они "обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса" Украины.

Цель удара достигнута. Все предназначенные объекты поражены,

– говорится в сообщении.

Под ударом теперь не только энергетика