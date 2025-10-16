Також там укотре звинуватили Україну. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію російського оборонного відомства.

Дивіться також Відключення не лише світла, але й газу та води: які сценарії чекають на українців взимку

Як у Росії прокоментували нічну атаку?

Росія офіційно заявила, що завдала удару по газовій інфраструктурі нашої країни "у відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах". Утім, наголосимо, що Київ дотримується позиції атакувати лише військові об'єкти.

Водночас російська сторона визнала, що ударів завдали не лише за допомогою ударних безпілотників, але й використовували аеробалістичні ракети "Кинджал". Крім того, противник застосував і ракети інших типів.

Водночас атаку по об'єктах газової енергетики здійснили нібито через те, що вони "забезпечують роботу підприємств військово-промислового комплексу" України.

Мета удару досягнута. Усі призначені об'єкти уражені,

– ідеться у повідомленні.

Під ударом тепер не лише енергетика