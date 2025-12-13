Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

У чому саме підлабузники запевняють Путіна?

За інформацією видання, Володимир Путін отримує інформацію, яка систематично підкреслює "перемоги" Росії. Командування російської армії запевняє диктатора, що військові цілі досягнуті, економісти стверджують, що економіка є стабільною, а деякі міжнародні лідери підтримують позицію Кремля.

Експерти вважають, що цей "фільтр заспокоєння" перешкоджає об'єктивній оцінці справ у Росії та значно ускладнює прийняття рішень щодо мирного врегулювання конфлікту. Кремль вважає себе переможцем у війні, а свою економіку міцною, стабільною та непохитною.

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв охаракетризував цю ситуацію як "ехо-камеру", де всі повідомлення Путіну лише повторюють кремлівську пропаганду. Він зізнався, що під час його служби дипломати мали звітувати лише про хороші результати, а будь-які інші думки просто ігнорувались.

Відновлені архівні кадри проєкту Achtopotv свідчать, що на початку 2000-х існували публічні дискусії. Путін наголошував на важливості існування незалежних ЗМІ для протидії тоталітаризму, а сенатор Мединський виступав проти відновлення пам'ятників Сталіну. Сьогодні ж – такої риторики взагалі немає, а колишні ліберали, серед яких і Дмитро Мєдвєдєв, стали прихильниками жорсткої політики Кремля.

Видання повідомляє, що на закритих засіданнях Ради безпеки Росії перед вторгненням в Україну чиновники не могли критикувати плани Путіна – дозволялось лише підтримувати. Експерти зазначають, що така політика без права на критику є небезпечною для мирного врегулювання війни в Україні. Прагнення Путіна до "ілюзії перемоги" значно ускладнює переговори та збільшує ризик ескалації.

Головний редактор видання "Проєкт" Роман Баданін зазначає, що подібна політика спостерігається і в США під час другої каденції Трампа.

Чи готова Росія погодитись на мирну угоду?