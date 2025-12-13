Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

В чем именно подхалимы уверяют Путина?

По информации издания, Владимир Путин получает информацию, которая систематически подчеркивает "победы" России. Командование российской армии уверяет диктатора, что военные цели достигнуты, экономисты утверждают, что экономика является стабильной, а некоторые международные лидеры поддерживают позицию Кремля.

Эксперты считают, что этот "фильтр успокоения" препятствует объективной оценке дел в России и значительно усложняет принятие решений по мирному урегулированию конфликта. Кремль считает себя победителем в войне, а свою экономику крепкой, стабильной и непоколебимой.

Бывший российский дипломат Борис Бондарев охарактеризовал эту ситуацию как "эхо-камеру", где все сообщения Путину только повторяют кремлевскую пропаганду. Он признался, что во время его службы дипломаты должны были отчитываться только о хороших результатах, а любые другие мысли просто игнорировались.

Восстановленные архивные кадры проекта Achtopotv свидетельствуют, что в начале 2000-х существовали публичные дискуссии. Путин подчеркивал важность существования независимых СМИ для противодействия тоталитаризму, а сенатор Мединский выступал против восстановления памятников Сталину. Сегодня же – такой риторики вообще нет, а бывшие либералы, среди которых и Дмитрий Медведев, стали сторонниками жесткой политики Кремля.

Издание сообщает, что на закрытых заседаниях Совета безопасности России перед вторжением в Украину чиновники не могли критиковать планы Путина – разрешалось только поддерживать. Эксперты отмечают, что такая политика без права на критику опасна для мирного урегулирования войны в Украине. Стремление Путина к "иллюзии победы" значительно усложняет переговоры и увеличивает риск эскалации.

Главный редактор издания "Проект" Роман Баданин отмечает, что подобная политика наблюдается и в США во время второй каденции Трампа.

