У Росії чекають на результати "мозкового штурму" європейських та українських представників щодо варіантів завершення війни в Україні. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.
Дивіться також "Запудрювання мізків": у Путіна фактично відкинули перемир'я задля проведення виборів в Україні
Чи бачила Росія оновлений мирний план Трампа?
У п'ятницю, 12 грудня, помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що Москва досі не бачила оновлених пропозицій США після переговорів з Україною. Однак радник зазначив, що, ймовірно, деякі з пунктів Москва точно не прийме.
Ми не бачили переглянутих версій американських проєктів. Коли ми їх побачимо, нам може не сподобатися багато речей, саме так я це відчуваю,
– сказав Ушаков.
За словами помічника Путіна, Кремль очікує на результати "активного мозкового штурму" українських та європейських чиновників, мовляв, Москві треба побачити, які пропозиції вони висунуть.
Що наразі відомо про результати мирних перемовин?
Володимир Зеленський в середу, 10 грудня, повідомив, що ключові пункти плану, які передбачають післявоєнну відбудову України, вже узгоджені.
Водночас президент Зеленський повідомив, що робота над економічним блоком угоди все ще триває, і що Україна "повністю підтримує американську сторону".
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у Москви із Вашингтоном немає жодних непорозумінь щодо України, однак додав, що Росія прагне включення у мирну угоду безпекових гарантій для усіх залучених сторін.