Эти действия являются элементом долговременной кампании Кремля. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на материал ISW.

Что стоит за вражескими ударами по критической инфраструктуре Украины?

В ночь на пятницу, 10 октября, Россия провела очередную масштабную воздушную атаку, чтобы оставить украинцев без света и тепла перед зимой.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили 497 беспилотников и различные типы ракет, среди которых "Искандер-М и "Кинжал".

По мнению аналитиков ISW, последние удары демонстрируют, что Россия целенаправленно атакует меньшие региональные объекты энергетики, где система ПВО ограничена, в частности из-за недостатка американских систем Patriot.



Аналитика ISW относительно усиления российских атак на Украину

Обратите внимание! Эксперты утверждают, что оккупанты пытаются приложить максимум усилий для подрыва энергетической безопасности Украины накануне отопительного сезона 2025 – 2026 годов.

К тому же таким способом захватчики оказывают значительное психологическое давление на гражданское население.

Постоянные массированные удары по энергетической инфраструктуре свидетельствуют, что Владимир Путин не заинтересован ни в каких мирных переговорах,

– резюмировали в ISW.

Какие последствия российского удара 10 октября?