Украинцы взрослеют, – психотерапевт об одной из побед в войне с Россией

Кроме потерь и травм, война России против Украины в прошлом году принесла украинцам возможность повзрослеть и готовность освободиться от давления тоталитарного режима.

Об этом 24 Каналу рассказала психотерапевт Мария Фабричева, которая после начала полномасштабного вторжения помогает людям справиться с травмами войны и активно занимается волонтерством.

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По ее словам, сопротивление, которое украинцы оказывают оккупантам, показало, что люди готовы противодействовать тому мировоззрению, которое воспитывают в детях постсоветских стран.

"Коммунистическая философия навязывала нам, что все должны вести себя как жертва. Быть серыми и незаметными. То сопротивление, которое с начала вторжения начали оказывать украинцы, означает, что эту дамбу принуждения к страданиям прорвало", – объясняет она.

По словам Фабричевой, давление запретов – это тяжелая психологическая преграда, мешающая человеку развиваться. Невозможно ее преодолеть, пока не разозлишься.

В психотерапии мы с такими запретами всегда работаем через гнев. Когда внутренний ребенок, набравшись силы, говорит: "А не пошел ли ты со своими запретами?" Как мы все, собственно, сказали "русскому военному кораблю" в начале вторжения,

– говорит психотерапевт.

Фабричева объясняет, что в транзактном анализе есть три компонента в структуре личности – отец, взрослый и ребенок. Эти эго-состояния отражают эмоциональный опыт разных периодов жизни. Взрослый – это здесь и сейчас, он неразделим, это осознанность в настоящем времени. Отец бывает или заботливым или контролирующим. Ребенок бывает свободным, мятежным и адаптивным. Комбинируются эти состояния по-разному.

По словам психотерапевта, в терапии во время работы с запретами человека возвращают в ситуацию, когда он получил токсический эмоциональный удар и его внутренний отец сказал: "Сидеть, молчать, не высовываться".

Мы всей нацией получили этот удар от тоталитарного режима, который пытался сломить нас и убедить, что украинцев не существует, они не имеют права голоса, должны подчиняться и не принадлежать себе. Кроме того, нас поколениями подвергали давлению газлайтинга, внушали "да ты никакой, у тебя ничего не получится". Мы начали ломать панцирь, который нас держал. Интеллигентность не может прорвать тоталитарные запреты,

– говорит она.

"Прорыв этих запретов происходит, когда внутренний ребенок позволяет себе поднять голову и сказать: "Ты больше мне не указываешь, я достаточно взрослый, чтобы отвечать за свою жизнь, думать, делать и жить", – добавляет Фабричева.

С культуральной точки зрения с начала полномасштабного вторжения украинцы позволили себе проявить свою силу. Они разозлились и сказали, что русский солдат идет вслед за русским кораблем, а мы в своей стране будем жить так, как хотим.

Поэтому, обращает внимание она, в начале полномасштабного вторжения в 2022 году часто повторялась ситуация, когда мы разбивали россиян в тех городах, где в годы национально-освободительной борьбы украинские войска терпели поражение.

Это трансгенерационный сценарий, когда мы откатились назад и сделали редизайн собственного опыта на всех уровнях. Наша стойкость, юмор, стеб, когда нам хватает сил и психологической энергии выдерживать столь высокую концентрацию стресса – все это о психологическом прорыве,

– говорит Фабричева.

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"Мы переживаем страшный опыт. Страх. Боль. Ужас войны. Беспомощность перед смертью. Да, сейчас личная судьба каждого украинца все еще выглядит туманно. Но глобально, на культуральном уровне, украинская нация уже победила. Она повзрослела и вырвалась на свободу. Каждый научился. делать что-то и для себя, и для нации. Многие разорвали патологические родственные связи. Многие стали свободнее высказывать свое мнение, потому что стало все равно, подумает ли о тебе что-то какой-то человек из какой-то там федерации", – говорит психотерапевт.