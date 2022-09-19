Такое мнение 24 каналу озвучил социальный психолог Олег Покальчук. Ранее общественно-политический психолог Валентин Ким рассказал, как в россии дошло до того, что люди не жалеют отправлять своих детей на войну ради амбиций путина.

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Психологические цели россиян не изменились

Покальчук рассказал, что психологические цели россиян за 7 месяцев войны не изменились. Они закреплены в рамках доктрины информационной войны. Вопрос в том, насколько они достигнуты.

Некомпетентно об этом говорить, потому что многие положительные вещи такого рода остаются за кадром, потому что это чувствительная информация,

– отметил социальный психолог.

По его мнению, процент таких достигнутых целей незначителен. Россияне допустили несколько ошибок при планировании стратегии войны.

Ошибочные иллюзии россиян

Социальный психолог продолжил, что при стратегическом планировании полномасштабной войны и информационной войны против Украины россияне были ошибочны в своих иллюзиях:

У них были ложные иллюзии по поводу того, кто такие украинцы.

У них были ложные иллюзии относительно того, как мы относимся к россии.

У них были ложные иллюзии или ложные разведывательные данные по поводу того, сколько украинцев готовы симпатизировать и на практике сотрудничать с россиянами.

"Здесь полный провал. Однако эта деятельность продолжается, и она не меняется", – подытожил социальный психолог.

Покальчук о том, что планы россии по войне формировались на нескольких иллюзиях, это полный провал: смотрите видео

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