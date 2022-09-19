Таку думку 24 каналу озвучив соціальний психолог Олег Покальчук. Раніше суспільно-політичний психолог Валентин Кім розповів, як у росії дійшло до того, що люди не жалкують відправляти своїх дітей на війну заради амбіцій путіна.

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Психологічні цілі росіян не змінились

Покальчук розповів, що психологічні цілі росіян за 7 місяців війни не змінились. Вони закріплені у рамках доктрини інформаційної війни. Питання в тому, наскільки вони досягнуті.

Некомпетентно про це говорити, бо багато позитивних речей такого роду залишаються поза кадром, бо це чутлива інформація,

– зазначив соціальний психолог.

На його думку, відсоток таких досягнених цілей незначний. Росіяни припустились кількох помилок при плануванні стратегії війни.

Хибні ілюзії росіян

Соціальний психолог продовжив, що при стратегічному плануванні повномасштабної війни та інформаційної війни проти України росіяни були хибні в своїх ілюзіях:

У них були хибні ілюзії щодо того, хто такі українці.

У них були хибні ілюзії щодо того, як ми ставимось до росії.

У них були хибні ілюзії або хибні розвідувальні дані щодо того, скільки українців готові симпатизувати й на практиці співпрацювати з росіянами.

"Тут повний провал. Однак ця діяльність продовжується, і вона не змінюється", – підсумував соціальний психолог.

Покальчук про те, що плани росії щодо війни формувались на кількох ілюзіях, це повний провал: дивіться відео

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