День варення скасували не просто так. Ним вирішили пожертвувати заради "другої армії світу".

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Друзі, разом із колегами, прийняв рішення скасувати День варення, запланований на 24 вересня в Красніково,

– заявив губернатор Курської області роман старовойт.

Тому, за його словами, все варення, мед, пряники та інші солодощі, якими мали пригощати місцевих мешканців, відправлять окупантам.

Як росіяни реагують на скасування свята

У місцевих телеграм-каналах росіяни бідкаються, що влада забере у свою кишеню всі гроші, за які мали купувати варення. Інші – не розуміють, чому День міста проводили, а День варення скасували.



Реакція росія на скасування Дня варення / Скриншот



Росіяни роздумують, що краще купити за гроші на варення / Скриншот з відео



Росіяни бідкаються, що чиновники заберуть гроші собі / Скриншот з відео

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