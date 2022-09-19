День варенья упразднили не просто так. Им решили пожертвовать ради "второй армии мира".

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Друзья, вместе с коллегами принял решение отменить День варенья, запланированный на 24 сентября в Красникове,
– заявил губернатор Курской области роман старовойт.

Поэтому, по его словам, все варенье, мед, пряники и другие сладости, которыми должны были угощать местных жителей, отправят оккупантам.

Как россияне реагируют на отмену праздника

В местных телеграм-каналах россияне жалуются, что власти заберут в свой карман все деньги, за которые должны были покупать варенье. Остальные – не понимают, почему День города проводили, а День варенья отменили.


Реакция россиян на отмену Дня варенья / Скриншот


Россияне раздумывают, что лучше купить за деньги на варенье / Скриншот с видео


Россияне жалуются, что чиновники заберут деньги себе / Скриншот с видео

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