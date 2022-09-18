В соцсетях все чаще распространяются видео и гневные посты об их "нелегкой жизни" из-за санкций и ограничений. И все же они до сих пор могут быть за границей, сообщает 24 канал.

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Дома – "серость и грустные лица"

Россиянка, вернувшаяся из Италии в россию, выложила в сеть видео о своих впечатлениях. Мол, в Италии уже очень хотела домой. Приехала и честно призналась, что здесь ей не нравится.

Россиянка говорит, что в россии одна серость и грустные лица людей вокруг. Оно и не удивительно, ведь жизнь там становится невыносимой все больше. Санкции давят на экономику, работы нет, зарплаты тоже. Весь мир ненавидит россиян. А на войне "побед" нет. Только солдаты возвращаются в пакетах и то не все.

Девушка призналась, что хочет обратно. Но вот примут ли ее теперь – неизвестно.

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Истерики россиян

Россияне все чаще возмущают и истерят из-за отношения цивилизованного мира к себе. В Эстонии россиянин осмелился под хмельком оскорблять украинок из-за того, что они общались между собой на украинском. Мужчина требовал от них говорить "нормально". Потом истерил, что они сами оскорбляли его.

Также россияне были в панике и истерике. На этот раз из-за пожара на таможне на границе с Украиной. Собрались сгонять туда технику и рыть окопы.

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