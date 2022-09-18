У соцмережах все частіше ширяться відео та гнівні дописи про їхнє "нелегке життя" через санкції та обмеження. Та все ж таки вони досі можуть бути за кордоном, інформує 24 канал.

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Вдома – "сірість і сумні обличчя"

Росіянка, яка повернулась з Італії в росію, виклала в мережу відео про свої враження. Мовляв, в Італії вже дуже хотіла додому. Приїхала і чесно зізналась, що тут їй не подобається.

Росіянка каже, що в росії одна сірість та сумні обличчя людей навколо. Воно й не дивно, адже життя там стає нестерпним все більше. Санкції тиснуть на економіку, роботи нема, зарплати також. Весь світ ненавидить росіян. А на війні "перемог" нема. Лише солдати повертаються в пакетах і то не всі.

Дівчина зізналась, що хоче назад. Та от чи приймуть її тепер – невідомо.

Як ниє росіянка: дивіться відео

Істерики росіян

Росіяни все частіше обурюють та істерять через ставлення цивілізованого світу до себе. В Естонії росіянин насмілився напідпитку ображати українок через те, що вони спілкувались між собою українською. Чоловік вимагав від них говорити "нормально". Потім істерив, що вони самі його ображали.

Також росіяни були в паніці та істериці. Цього разу через пожежу на митниці, що на кордоні з Україною. Зібрались зганяти туди техніку й рити окопи.

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