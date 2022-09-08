Таку думку 24 каналу озвучив психолог Валентин Кім. Раніше він пояснив, чому навіть нардепи стають зрадниками.

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Вплив пропаганди й соціального тиску

Кім розповів, що на звичайну людину дуже великий вплив має пропаганда й соціальний тиск. Цими методами користувались в срср ще за часів сталіна. Яскравий приклад – це Павлік Морозов, який написав донос на батька.

Це пов'язано з тим, що людина запускає захисний механізм. Усвідомлення того, що ти вимушений жити з ворогом, який не просто може знищити тебе, а вже знищив частину твого життя. Жити з цим конфліктом надскладно,

– зазначив психолог.

Він продовжив, що людина потім переконає себе, що їй простіше піти на співпрацю. Вона намагається захистити своє сьогодення. Навіть якщо переконати її, що вона неправа й вона усвідомить увесь той жах, у якому живе, то що їй далі робити?

Породілля з Маріуполя – не виняток

Психолог зауважив, ця дівчина з Маріуполя ввімкнула захисний механізм. Їй простіше усвідомити, що в усьому винен "клятий "Азов" і кляті українці", ніж те, що це росіяни, які нині перебувають поруч із нею.

"За це вона ще й отримує повагу від цих росіян, можливості, вищий статус", – наголосив він.

Зворотний процес можливий

Кім додав, що зворотний процес також можливий. Людська психіка достатньо пластична. Людина може переналаштуватися, трансформуватися. Дуже важко зламати морально-етичні засади. Однак примусити жити в страху й думати, що ти навіть поважаєш цих загарбників – можна.

Якщо ти не можеш позбутися агресора, найпростіше – закохатися в нього. Це знижує рівень твоєї тривоги,

– підсумував психолог.

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