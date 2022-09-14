Про те, чому так сталось 24 каналу розповів суспільно-політичний психолог Валентин Кім. Раніше він розповів, що спонукає людей переходити на бік ворога.
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Створити з людини звіра – просто
Кім зазначив, що дослідження й експерименти показали, що створити з людини звіра – просто. Людина дуже швидко втрачає людяність, якщо є декілька факторів:
- Авторитет, який наказує тобі робити щось.
- Попередня пропагандистська робота, яка знецінює людське життя, особливо ворога.
- Демонстрація, що ми сильніші за когось.
Тому, коли ми думаємо про російське суспільство, як так сталось дуже швидко – це цілком нормально,
– зауважив суспільно-політичний психолог.
Він додав, що для цього кремль поклав величезні зусилля. Зокрема:
- контролювати населення росії;
- створювати образ ворога;
- використовувати ідею величі.
Російське суспільство саме по собі агресивне
Суспільно-політичний психолог продовжив, що в цьому допомагало й саме російське суспільство, оскільки саме по собі воно є агресивним. Ми багато думаємо про те, чому російські солдати так поводяться. А це феномен, який називається "каскад агресії".
"Якщо ти постійно перебуваєш в агресивному середовищі, то сам починаєш проявляти агресію стосовно будь-кого, хто нижчий за тебе хоча б на одну ланку", – наголосив він.
Крім того, Кім сказав, якщо немає можливості знущатись з ворога, ти починаєш знущатись зі своїх.
Уявіть собі стадо бабуїнів. Прокинувся альфа-самець, він у поганому настрою, знаходить бета-самця, й починає його бити. Той своєю чергою гамма-санця і так до найменш статусної мавпи. Вона починає бити землю або дерева, тому що їй теж треба свою агресію кудись перенаправити, бо інакше це нашкодить уже її організму,
– розповів суспільно-політичний психолог.
Стенд із прибитими смартфонами
Він зазначив, що бачив цікаву фотографію, яка зроблена десь у Криму біля військового аеродрому. Там стенд, до якого цвяхами прибиті смартфони і напис, мовляв, ніяких технологій. Це цікавий приклад, адже демонструє, як росіяни відібрали телефони у своїх же солдатів.
"Це агресія щодо майна власних солдатів. Вони не можуть дотягнутись до українців, а агресію десь проявити треба", – зазначив Кім.
Суспільно-політичний психолог зауважив, що схожі ситуації відбувається й коли їхні солдати повертаються з фронту й починають лупцювати своїх. Це та ж сама агресія. Це потреба отримати визнання, статус і повагу. Це знову ж таки про проблеми всередині росії.
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