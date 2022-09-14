Про те, чому так сталось 24 каналу розповів суспільно-політичний психолог Валентин Кім. Раніше він розповів, що спонукає людей переходити на бік ворога.

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Створити з людини звіра – просто

Кім зазначив, що дослідження й експерименти показали, що створити з людини звіра – просто. Людина дуже швидко втрачає людяність, якщо є декілька факторів:

Авторитет, який наказує тобі робити щось.

Попередня пропагандистська робота, яка знецінює людське життя, особливо ворога.

Демонстрація, що ми сильніші за когось.

Тому, коли ми думаємо про російське суспільство, як так сталось дуже швидко – це цілком нормально,

– зауважив суспільно-політичний психолог.

Він додав, що для цього кремль поклав величезні зусилля. Зокрема:

контролювати населення росії;

створювати образ ворога;

використовувати ідею величі.

Російське суспільство саме по собі агресивне

Суспільно-політичний психолог продовжив, що в цьому допомагало й саме російське суспільство, оскільки саме по собі воно є агресивним. Ми багато думаємо про те, чому російські солдати так поводяться. А це феномен, який називається "каскад агресії".

"Якщо ти постійно перебуваєш в агресивному середовищі, то сам починаєш проявляти агресію стосовно будь-кого, хто нижчий за тебе хоча б на одну ланку", – наголосив він.

Крім того, Кім сказав, якщо немає можливості знущатись з ворога, ти починаєш знущатись зі своїх.

Уявіть собі стадо бабуїнів. Прокинувся альфа-самець, він у поганому настрою, знаходить бета-самця, й починає його бити. Той своєю чергою гамма-санця і так до найменш статусної мавпи. Вона починає бити землю або дерева, тому що їй теж треба свою агресію кудись перенаправити, бо інакше це нашкодить уже її організму,

– розповів суспільно-політичний психолог.

Стенд із прибитими смартфонами

Він зазначив, що бачив цікаву фотографію, яка зроблена десь у Криму біля військового аеродрому. Там стенд, до якого цвяхами прибиті смартфони і напис, мовляв, ніяких технологій. Це цікавий приклад, адже демонструє, як росіяни відібрали телефони у своїх же солдатів.

"Це агресія щодо майна власних солдатів. Вони не можуть дотягнутись до українців, а агресію десь проявити треба", – зазначив Кім.

Суспільно-політичний психолог зауважив, що схожі ситуації відбувається й коли їхні солдати повертаються з фронту й починають лупцювати своїх. Це та ж сама агресія. Це потреба отримати визнання, статус і повагу. Це знову ж таки про проблеми всередині росії.

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